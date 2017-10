V Bruslju znova evakuirali stavbo Europa, tokrat zaradi napake v ventilaciji

V Bruslju so morali že drugič v zadnjem tednu dni evakuirati novo hišo za evropske voditelje Europa, kjer se bo v četrtek začel dvodnevni vrh EU.

Zaradi tehnične napake v ventilaciji v kuhinjah začeli zadrževati škodljivi hlapi, več uslužbencem pa je postalo slabo, so sporočili iz Sveta EU. Na pomoč so poklicali gasilce in reševalce, ki so nudili pomoč. Preventivno pa so uslužbence evakuirali iz Europe v sosednjo stavbo Justus Lipsius.

"Kljub pregledu in preventivi je danes prišlo do nadaljnjega tehničnega incidenta v eni od kuhinj v Europi," so zapisali v sporočilu za javnost.

Ob tem so pri Svetu EU še zagotovili, da bo vrh kljub tehničnim težavam v 320 milijard evrov dragi stavbi potekal po načrtih. Najverjetneje pa bo pogostitev potekala v sosednji zgradbi Justus Lipsius, kjer so potekali vrhi, dokler letos niso odprli nove arhitekturne pridobitve v evropski četrti.

Podoben incident se je zgodil v petek, ko so morali v bolnišnico odpeljati devet ljudi. Takrat je bila težava v "kemični reakciji dveh industrijskih čistil".