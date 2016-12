V Chicagu padel nov kriminalni rekord: za božične praznike ustrelili 43 ljudi

Policija v Chicagu je sporočila, da je bilo od petka do nedelje v mestu ustreljenih 43 ljudi. Letos sicer beležijo že okoli 700 mrtvih v streljanjih, kar je absoluten rekord. To je tudi okoli 200 več kot v celotnem lanskem letu.

Policija pravi, da je bilo konec preteklega tedna malce več streljanj v južnem, revnejšem delu mesta, kjer so se za praznike spopadale rivalske ulične tolpe. Konkurenca je izvedela, kje ima kakšna tolpa zabavo, in jo je obiskala do zob oborožena. Policija je med posredovanji zaplenila 45 kosov orožja.

“Večinoma je šlo za načrtovane napade med pripadniki posameznih tolp.” je včeraj pojasnil predstavnik policije v Chicagu Eddie Johnson. “Napade so izvedli, ker so vedeli, da bodo posamezniki te dni doma, v krogu najbližjih in prijateljev. Sledili so seveda povračilni napadi,” je obrazložil nenavadno veliko število prazničnih obračunov. V enem od teh je na božični večer moški prikorakal po ulici in začel streljati na ljudi, ki so se zabavali na verandi stanovanjske hiše v okolišu Vzhodni Chatam. Ubil je 18 in 21 let stara moška, pet ljudi pa ranil.

Šef policije v Chicagu Eddie Johnson (Foto: AP)

90 odstotkov ubitih je bilo na tak ali drugačen način povezanih s tolpami, večinoma so jih v preteklosti že obravnavali, je še pojasnil Johnson in dodal, da so minuli praznični vikend zasegli 45 kosov orožja.

Nakupovalni pretepi: aretirali več sto ljudi

V ZDA pa poročajo pa tudi o številnih prazničnih nakupovalnih pretepih. Najhuje je bilo v Severni Karolini, New Jerseyju in Connecticutu.

V nakupovalnem centru Fayettevilla v Severni Karolini so se najstniki stepli zaradi določenih prodajnih artiklov, do zmešnjave pa je ponovno prišlo v nakupovalnem centru mesta Elizabeth v New Jerseyju, kjer je prišlo do pretepa in razbijanja, zaradi česar je nekdo pomislil na strele in je prišlo do panike.

V Severni Karolini in New Jerseyju je policija ostala praznih rok, v Manchestru v državi Connecticut pa jim je uspelo aretirati nekaj od več sto najstnikov, ki so se zapletli v pretepe v nakupovalnem centru "The Shoppers". Center so sicer evakuirali dokler razboritežev niso pomirili, pregnali ali spravili v zapor.

Ameriško javnost razburja ravnanje policista v Teksasu

V ZDA so čez božične praznike potekali tudi protesti zaradi posnetka, na katerem belopolti policist vklene temnopolto žensko, ki je želela prijaviti nasilje nad njenim sedem let starim sinom.

46-letna Jacqueline Craig, iz mesta Fort Worth v zvezni državi Teksas je minulo sredo poklicala policijo, da bi prijavila soseda, ki naj bi fizično obračunal z njenim komaj sedem let starim sinom, ker je ta odvrgel smeti na zelenico pred njegovo hišo. Craigovi se je ravnanje soseda zdelo skrajno neprimerno, a belopolti policist je očitno menil drugače. Ko je prišel na kraj in mu je zgrožena mati pojasnila razloge za prijavo, jo je namesto, da bi začel s postopkom, vprašal, zakaj ni sina vzgojila tako, da ne bi onesnaževal okolice. Kot je razvidno s posnetka, je mati začudeno odgovorila, da sosed nima dokazov, da je njen sil smetil. "To sploh ni važno. V nobenem primeru ta človek nima pravice položiti roke na mojega sina," je vidno razburjena odgovorila policistu, a ta je nadaljeval z vprašanjem: "Zakaj ne?"

Prerekanju je sledilo prerivanje, nakar je policist žensko zbil na tla in jo vklenil. 19-letna Brea Hymond, Craigina hči, je dogajanje snemala. "Vse sem posnela," je vpila, nato pa je policist pristopil in dejal, da bo tudi ona končala v ječi. Videoposnetek na koncu prikazuje le tresočo sliko, nato se je kamera ustavila.

Jasmine Crockett, odvetnik omenjene družine, zahteva odstavitev omenjenega policista in opravičilo žrtvam. "Pretresljivo je, da se je policist odločil, da bo ignoriral napad na mladoletno osebo. Namesto tega je mater spraševal o vzgoji njenih otrok," je sramotno ravnanje policista opisal odvetnik.