FOTO: V Čilu divjajo hude poplave, brez pitne vode ostalo več milijonov ljudi

Najmanj trije ljudje so umrli, vsaj 19 pa je ranjenih v hudih poplavah, ki so prizadele Čile in v sicer sušni poletni sezoni povzročile številne plazove, v nekaterih predelih je prekinjena tudi dobava pitne vode. Številne reke v dolinah blizu čilske prestolnice Santiago so prestopile bregove, na domovih je ostalo ujetih več kot 370 ljudi.

Brez pitne vode je po poročanju Reutersa ostalo več kot milijon gospodinjstev v Santiagu, iz družbe Aguas Andinas, ki zagotavlja pitno vodo za prestolnico, so sporočili, da imajo zaradi dežja velike težave s popravili. Francoska agencija AFP je poročala, da naj bi brez pitne vode ostalo okrog štiri milijone ljudi.

"Reševalne ekipe se trudijo, da bi čim prej prišle k ljudem, ki potrebujejo pomoč," je na Twitterju zapisal čilski predsednik Michelle Bachelet.

Številne reke so prestopile bregove in reševalcem preprečile, da bi se prebili do ljudi. (Foto: AP)

V regiji O'Higgins južno od prestolnice je 12-letna deklica umrla pod plazom, ki se je usul na avto, s katerim je potovala njena družina. V dolini San Jose de Maipo pa so morale reševalne ekipe očistiti ruševine s ceste, preden so lahko evakuirali bližnje prebivalce.

To so že druge hude poplave, ki so južnoameriško državo prizadele v zadnjem letu dni. Aprila lani je močno deževje razdejalo dolino San Jose de Maipo, ena oseba je takrat umrla, prizadeta je bila tudi svetovna dobava bakra. Januarja letos pa so po Čilu divjali hudi požari, med katerimi je umrlo pet ljudi, večinoma gasilci in policisti. Oblasti so morale takrat evakuirati več kot štiri tisoč ljudi.