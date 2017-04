V drugi krog bankir, ki se je poročil s svojo 20 let starejšo učiteljico in dedinja skrajne desnice

Kdo sta Emanuelle Macron in Marine Le Pen, ki se bosta v drugem krogu pomerila za mesto francoskega predsednika?

Emanuelle Macron s soprogo. (Foto: AP)

Emanuelle Macron ...

Emmanuel Macron ima pri 39 letih realno možnost, da postane najmlajši predsednik Francije v novejši zgodovini. Ni poslanec in se pravzaprav ni še nikoli pomeril na volitvah, a njegov vzpon od investicijskega bankirja do favorita za zmago na predsedniških volitvah je bil meteorski.

Čeprav se Macron pogosto opredeljuje kot politični outsider, je prehodil politični eliti Francije dobro poznano pot prek elitnih francoskih univerz, vključno z znamenito ENA, ki velja za kovnico vseh vodilnih javnih uslužbencev in bodočih voditeljev države. Kot študent je blestel, poklicno pot pa nadaljeval v bančništvu. V banki Rotschild je v letih 2011 in 2012 po pisanju časnika Financial Times zaslužil 2,9 milijona evrov.

Politično kariero je leta 2012 začel kot gospodarski svetovalec predsednika Francoisa Hollanda, nato pa leta 2014 zasedel položaj gospodarskega ministra. Prepoznavnost si je med drugim pridobil s zakonom, ki je liberaliziral avtobusni sektor, omogočil odprtje trgovin ob nedeljah in ponudil spodbude za kmetovalce.

Zakonodaja je naletela na ostro nasprotovanje vplivnih sindikatov in si je morala utreti pot skozi parlament s pomočjo pooblastil izvršne veje oblasti, da zakon uveljavi brez glasovanja, če parlament vladi ne izglasuje nezaupnice. Zakon je utrdil podobo Macrona kot gospodarskega reformatorja.

A s svojo politiko si je pridobil nasprotnike na bolj levem polu vladajočih socialistov in avgusta lani je odstopil z ministrskega položaja ter oblikoval lastno, "niti levo niti desno" politično gibanje En Marche (Na pohodu). Z njim je nato novembra tudi sprožil predsedniško kandidaturo.

Izurjeni pianist na začetku ni bil deležen resnejše obravnave, češ da nagovarja ozko skupino mladih, urbanih in levo usmerjenih volivcev, a veliko število ljudi, ki so jih po vsej državi pritegnila njegova zborovanja, je kmalu pokazalo pravo sliko njegove podpore, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Ob nezadovoljstvu francoskih volivcev z vladajočim političnim razredom je Macron očitno nagovoril njihovo željo po celovitih spremembah, kar je bil pomemben dejavnik uspeha tudi za kandidatko skrajne desnice Marine Le Pen.

S strani nasprotnikov je bil sicer v kampanji večkrat deležen kritik na račun povezav s finančnim svetom, tudi v luči položaja v banki Rotschild. Le Penova ga je tako po pisanju FT označila za "kandidata financ", socialistični kandidat Benoit Hamon je zahteval, da razkrije seznam bogatih donatorjev, skrajno levi Jean-Luc Melenchon pa govori o "moči denarja" za Macronovo kandidaturo.

Osebno življenje Macrona je vse prej kot običajno. Ljubitelj književnosti in gledališča iz družine srednjega razreda na severovzhodu Francije se je zaljubil v svojo srednješolsko učiteljico Brigitte Trogneux. Njuna zgodba je polnila naslovnice francoskih medijev.

Trogneuxeva, mati treh otrok, ki je skoraj 20 let starejša od Macrona, se je naposled ločila od svojega moža in se leta 2007 poročila z nekdanjim dijakom. "Pri 17 letih mi je Emmanuel rekel: 'Karkoli boš naredila, se bom poročil s tabo!'," je lanskega aprila dejala za revijo Paris Match.

Macron se lahko pohvali tudi z magisterijem iz filozofije in je nekaj časa delal kot pomočnik znanega francoskega filozofa Paula Ricoeurja ter mu pomagal pri izdaji njegove zadnje knjige pred smrtjo.

Med njegovimi obljubami je 50 milijard evrov vreden načrt javnih investicij, ki bi med drugim zajel poklicna pripravništva, prehod na obnovljive vire energije in infrastrukturne projekte. Zavzema se tudi za popolno povračilo stroškov za očala, zobne proteze in slušne pripomočke. Napoveduje še zmanjšanje davka na dobiček pravnih oseb, znižanje stopnje brezposelnosti na sedem odstotkov in prepoved prenosnih telefonov v šoli za mlajše od 15 let, navaja britanski BBC.

Merine Le Pen. (Foto: AP)

Marine Le Pen ...

Marine Le Pen je politična dedinja svojega očeta Jean-Marie Le Pena, ki je pred njo stal na čelu skrajne desnice v Franciji. A karizmatična hči se je z leti distancirala od skrajnih stališč svojega očeta in prav očiščenju Nacionalne fronte se lahko zahvali, da ji je uspel preboj v drugi krog predsedniških volitev.

Nacionalna fronta je prehodila dolgo pot od leta 1972, ko je bila ustanovljena iz različnih gibanj skrajne desnice - od nacionalistov, monarhistov do veteranov vojne za Alžirijo. Odkar je leta 2011 vodenje od očeta prevzela Le Penova, je naredila veliko za očiščenje stranke antisemitizma in rasizma, ki sta bila njen prepoznavni znak.

Po mnenju kritikov so spremembe pretežno kozmetične narave, v izjavah Le Penove pa naj bi se še vedno skrival prikriti rasizem. A glede na to, da del konservativnih Republikancev zavzema podobno ostra stališča, denimo glede islama, lahko Le Penova trdi, da so njene ideje postale del t. i. mainstreama, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Na novo umeščena je Nacionalna fronta izšla kot zmagovalka z evropskih in lokalnih volitev leta 2014, pri čemer naj bi ji vetra v krila dajal podoben bes proti političnemu establišmentu, kakršen je Britance pripeljal do glasovanja za izstop iz EU in Američane do izvolitve Donalda Trumpa. "Proti bogati desnici in bogati levici, jaz sem kandidatka Francozov," je v prvem soočenju kandidatov dejala Le Penova.

Njen volilni uspeh gre po pisanju AFP v veliki meri pripisati popolnemu distanciranju ne le od nekaterih preteklih politik stranke, temveč tudi od lastnega očeta, ki je med drugim dejal, da so bile nacistične plinske celice zgolj "podrobnost" v zgodovini. Iz stranke je bil leta 2015 izključen, po boju na sodišču pa mu je vendarle uspelo ostati njen častni predsednik.

Razhod z očetom je pomenil prelomno točko v karieri političarke, ki je po burnem otroštvu pridobila trdo kožo. Ko je bila stara osem let, je stanovanjsko hišo, v kateri je v Parizu prebivala njena družina, pretresla bombna eksplozija. Šest ljudi je bilo lažje ranjenih, Le Penovi so jo odnesli brez poškodb.

Osem let pozneje je njena mati Pierrette zapustila moža in tri hčerke, kmalu zatem pa gola pozirala za revijo Playboy. To je bil velik šok, je lani v intervjuju priznala Le Penova, ki zatem matere ni videla 15 let.

Marine Le Pen, dvakrat ločena, je sedaj tudi sama mati treh otrok, svoje zasebno življenje pa skriva pred očmi javnosti. Med drugim se le redko pojavlja skupaj s svojim partnerjem, podpredsednikom Nacionalne fronte Louisom Aliotom.

Le Penova je sicer kariero začela kot odvetnica, ki je kot dodeljena zagovornica branila nezakonite priseljence, ki jim je grozil izgon. Danes prav priseljevanje - in evro - krivi za gospodarske težave Francije. "Ne bomo sprejeli nič več ljudi. Stop. Polni smo," vztraja. Napoveduje izgon vseh nezakonitih priseljencev, zakonito priseljevanje pa bi omejila na 10.000 ljudi na leto.

Podobno kot Trump predlaga dvig dvižnih mostov in ponovno vzpostavitev stare francoske slave s pomočjo "ekonomskega domoljubja". Le Penova hoče opustiti evro, izpeljati referendum o članstvu Francije v EU, na trgu dela in javnih stanovanj pa dati prednost francoskim državljanom.

Na predsedniških volitvah leta 2012 je z 18 odstotki podpore končala na tretjem mestu. Pet let pozneje se ji je uspelo prebiti v drugi krog, v katerem se bo pomerila s sredinskim kandidatom Emmanuelom Macronom.

Glede na predvolilne ankete se ji v drugem krogu obeta poraz, podobno kot njenemu očetu leta 2002.