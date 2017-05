V Egiptu 26 mrtvih v napadu na avtobus

Molitev za ubite egiptovske kopte. (Foto: AP)

V napadu na avtobus, na katerem so bili koptski kristjani, je danes umrlo 26 oseb. Napad se je zgodil južno od egiptovske prestolnice Kairo. 25 oseb je bilo ranjenih. Odgovornosti za napad zaenkrat ni prevzel še nihče, so pa pripadniki IS izvedli napad na egiptovske kopte aprila letos ter decembra lani.

Napad se je zgodil, ko so oboroženi napadalci streljali na avtobus, ki je bil na poti do samostana Anba Saumel v bližini mesta Minya, kjer živi veliko koptskih kristjanov. Skupina vernikov naj bi bila na poti k molitvi.

Kot je povedal guverner province Minja Esam el Bedavi, so napadalci v napadu uporabili avtomatsko orožje. Dodal je, da policija išče napadalce in da so vzdolž ceste, kjer se je zgodil napad, vzpostavili več nadzornih točk.

Egiptovski kopti so bili žrtve tudi v napadih decembra lani in aprila letos. Takrat je bilo ubitih več deset ljudi. Odgovornost za napada je prevzela skrajna skupina Islamska država, ki je hkrati napovedala nove napade na kopte v Egiptu.

Kopti predstavljajo približno desetino egiptovskega prebivalstva.