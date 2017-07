V EU tovornjaki in kombiji vpleteni v vsako tretjo prometno nesrečo s smrtnim izidom

Vzrok za prometno nesrečo na Bavarskem, v kateri je umrlo 18 ljudi, še ni znan. V podobni januarski nesreči madžarskega avtobusa v Italiji so krivdo pripisali vozniku. Posledice avtobusnih nesreč so hude, še več pa prometnih nesreč povzročijo tovornjaki in kombiji, ti so v Evropski uniji vpleteni v vsako peto nesrečo oziroma celo vsako tretjo s smrtnim izidom.