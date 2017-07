V Evropi razbili mednarodno mrežo ilegalne trgovine s konjskim mesom in prijeli 66 ljudi

V Evropi so razbili mednarodno verigo nezakonite trgovine s konjskim mesom in pri tem prijeli 66 ljudi, je danes sporočil Evropski policijski urad (Europol). Kriminalna mreža naj bi poceni konjsko meso, ki ni bilo primerno za prehrano ljudi, ker je vsebovalo zdravila proti vnetju za živali, prodajala kot dražjo kakovostno teletino.

Domnevnega vodjo kriminalne združbe, nizozemskega trgovca z mesom, so prijeli v Belgiji. Ostalih 65 so jih prijeli v Španiji in so obtoženi zlorabe živali, ponarejanja dokumentov, zločinov zoper javno zdravje, pranja denarja in sodelovanja v kriminalnih združbah.

Škandal s konjskim mesom je izbruhnil leta 2013, ko so inšpektorji na Irskem v trgovinah verige Tesco v pleskavicah odkrili konjsko meso. (Foto: Reuters)

Škandal s konjskim mesom je izbruhnil leta 2013, ko so inšpektorji na Irskem v trgovinah verige Tesco v pleskavicah odkrili konjsko meso. Kasneje se je izkazalo, da je šlo v nekaterih izdelkih izključno za konjsko meso, čeprav je bilo na deklaracijah navedeno drugače. Preiskava je pokazala, da za tem verjetno stoji nizozemski državljan, ki se ukvarja s konjskim mesom, a ni bilo znano, kje je.

Lani poleti so španske oblasti odkrile nepravilnosti pri konjskem mesu, ki ni bilo ustrezno označeno in izvoženo. Preiskava je policiste pripeljala do nizozemskega trgovca z mesom, domnevno vpletenega že v afero na Irskem, ki je mrežo upravljal iz Španije. Španska policija je v preiskavi sodelovala s preiskovalci v Belgiji, Franciji, Italiji, na Portugalskem, v Romuniji, Švici in Veliki Britaniji.