V Franciji drugi krog parlamentarnih volitev, Macronovemu gibanju se obeta absolutna večina

V Franciji so se ob 8. uri odprla volišča, na katerih volivci v drugem krogu parlamentarnih volitev odločajo o sestavi 577-članskega parlamenta v mandatu predsednika Emmanuela Macrona.

Glede na izide iz prvega kroga minulo nedeljo se njegovemu gibanju Emmanuela Macrona obeta absolutna večina. (Foto: AP)

Glede na izide iz prvega kroga minulo nedeljo se njegovemu gibanju Naprej Francija obeta absolutna večina.

Macronovemu gibanju in njegovim zaveznikom se namreč nasmiha od 400 do 470 poslanskih mandatov. To bi pomenilo eno od najmočnejših zmag na francoskih volitvah v zadnjih desetletjih in bi Macronu dalo večino, ki jo močno potrebuje za izvedbo svojega reformnega programa.

V skladu z volilnim sistemom v državi v vsakem volilnem okrožju, ki šteje približno 125.000 prebivalcev, volijo po enega poslanca. V prvem krogu so bili izvoljeni le štirje, v drugem krogu se tako skorajda v vseh okrajih za zmago potegujeta najbolje uvrščena kandidata in vsi, ki so prejeli podporo vsaj 12,5 odstotka volilnih upravičencev.

Prejšnji teden rekordno nizka udeležba

Prvi krog je zaznamovala rekordno nizka udeležba, ki je znašala le približno 49 odstotkov, kar meče senco na volilni uspeh Macronove šele lansko pomlad ustanovljene stranke.

Volišča bodo za približno 47 milijonov volilnih upravičencev tako kot v prvem krogu odprta do 18. ure oz. do 20. ure v večjih mestih. Po zaprtju volišč je pričakovati objavo prvih napovedi izidov.