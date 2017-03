V Gani drevo ubilo 18 učencev

V Gani se je zgodila tragedija, v kateri je umrlo 18 učencev, več jih je ranjenih. V hudi nevihti je nanje padlo drevo.

Učenci so bili v nedeljo na ekskurziji pri slapovih Kintampo v pokrajini Brong Ahafo, kljub nevihti pa so se odločili za kopanje. Tiskovni predstavnik gasilcev Prince Billy Anaglate je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da je nevihta lomila drevesa, eno pa je bilo usodno.

"Plavali so v reki med nevihto, močan veter je ruval in lomil drevesa, ki so padla na njih," je povedal Anaglate.

"Za zdaj je bolnišnica potrdila 18 smrtnih žrtev. Čakamo na potrditev, da sta umrli še dve osebi," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedal Ada Kumi iz gasilske enote.

Francoska tiskovna agencija AFP je sicer v nedeljo poročala, da je umrlo 18 študentov, še dva v bolnišnici, 11 ljudi pa je potrebovalo zdravniško oskrbo, med njimi tudi uslužbenec šole, ki je vodil izlet.