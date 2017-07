FOTO: V Hamburgu tudi danes množični protesti, na ulicah se je zbralo že 76.000 ljudi

V Hamburgu se nadaljujejo protesti. Ti naj bi bili na zadnji dan vrha G20, ki mineva v znamenju tesnejšega partnerstva z Afriko, migracij, zdravja in boljših možnosti za ženske, najštevilčnejši, na ulicah pričakujejo kar 100.000 ljudi.Do zgodnjega popoldneva se je po navedbah organizatorjev zbralo 76.000 ljudi, na čelu katerih je poslanec Levice Jan van Aken. Protest poteka v znamenju pozivov proti revščini, vojni in vzrokom za begunski val.

Hamburški senator za notranje zadeve Andy Grote je udeležence protesta že pozval k mirnemu zborovanju in da naj se ogradijo od nasilja. Policija domneva, da bi lahko tudi danes prišlo do novega izbruha nasilja v Hamburgu, ki je bil že minula dva dni prizorišče hudih izgredov.

Skupine avtonomnih in levih skrajnežev svoj protest v mestu pripravljajo za danes popoldan. Začel naj bi se ob 16. uri, udeležilo pa naj bi se ga po pričakovanjih do 100.000 ljudi.

265 aretiranih protestnikov in 213 ranjenih policistov

Policija je danes sporočila, da so od začetka protestov proti vrhu G20, ki so se v Hamburgu začeli že konec junija, doslej aretirali 265 protestnikov, ranjenih pa je bilo skupno 213 policistov. Samo v petek so priprli 193 protestnikov, ranjenih pa je bilo 16 policistov. Petkovih protestov naj bi se skupaj udeležilo 6.000 protestnikov, med njimi jih je približno tisoč nosilo maske

Po dveh nočeh hudih izgredov so se kritike usule tudi na hamburškega župana Olafa Scholza iz vrst nemških socialdemokratov, da ni pravilno ocenil varnostnih razmer ob srečanju, kar bi moralo po mnenju mestne opozicije zanj imeti tudi določene posledice. Kritik je bila deležna tudi nemška vlada, ki se je odločila, da vrh pripravi v samem mestu. Nemški finančni minister Wolfgang Schäuble je ob tem že v petek dejal, da je moč velik dogodek, kot je vrh G20, organizirati samo v velemestu. Samo udeležencev in predstavnikov medijev je skupaj preračunano na okoli 10.000 in treba jim je priskrbeti prenočišče. To je mogoče samo v kakem velikem mestu z ustreznimi kapacitetami, je še dejal.

Za ostrejše ravnanje proti protestnikom se je danes zavzel tudi nemški pravosodni minister Heiko Maas, ki je opozoril, da pravica do demonstracij še ni vnaprejšnja pravica za izgrede. "Ti skrajni kriminalci ne sodijo na ulice, ampak pred sodišče," je bil odločen. Merklova je nasilne proteste kritizirala že v petek.

Se je pa od dosedanjih nasilnih protestov danes ogradil eden od glavnih organizatorjev protiglobalističnih protestov v Hamburgu Andreas Blechschmidt, ki je pripravil četrtkov protestni shod Dobrodošli v peklu. "Protesti bi morali pokazati, da so voditelji držav G20 odgovorni za vojno in lakoto v svetu ter se ne bi smel sprevreči v zažiganje trgovin in avtomobilov meščanov," je še dejal. Priznal je sicer, da je bilo geslo shoda "poziv k vojni", a bi moral prvenstveno simbolizirati svetovno politiko države G20, ki so odgovorne za "peklenske" razmere, kot so lahkota, vojna in podnebne spremembe.