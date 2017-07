FOTO in VIDEO: V Hamburgu tudi ponoči nasilni protesti in spopadi s policijo

V Hamburgu, kjer se je v soboto končal vrh skupine G20, so se tudi ponoči nadaljevale nasilne demonstracije in spopadi protestnikov s policijo. Pri tem je bilo ranjenih več policistov, prijeli so nekaj protestnikov.

Najhuje je bilo v četrti Schanzenviertel. Nasilneži so zažigali barikade in avtomobile, metali so steklenice. Policija je odgovorila z vodnimi topovi. Skupaj je bilo od četrtka, ko so se začeli protesti, ranjenih več kot 200 policistov, prijeli pa so več kot 140 ljudi.

Na sobotnih sklepnih demonstracijah proti vrhu G20, ki so ga jih naslovili "Solidarnost brez meja namesto G20", se je po navedbah organizatorjev v Hamburgu zbralo 76.000 večinoma mirnih protestnikov. Po navedbah policije je bilo udeležencev okoli 50.000.

Nemška kanclerka Angela Merkel je na novinarski konferenci ob koncu vrha obsodila nasilje in uničevanje, a obenem zagovarjala odločitev za izvedbo vrha na gosto naseljenem območju. Kot je pojasnila, so Hamburg izbrali zaradi hotelskih kapacitet, oškodovancem pa je obljubila, da bo vlada preučila, kako jim pomagati čim hitreje in s čim manj birokracije.