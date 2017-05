V Hannovru zaradi odstranjevanja neeksplodiranih bomb poteka množična evakuacija

V Hannovru na severozahodu Nemčije so danes ob 9. uri začeli množično evakuacijo 50.000 ljudi zaradi odstranjevanja neeksplodiranih bomb iz druge svetovne vojne.

V mestu s pol milijona prebivalcev bodo na petih območjih predvidoma odstranili 13 neeksplodiranih bomb iz 40. let prejšnjega stoletja. Da bo vse potekalo varno, bodo med drugim izpraznili bolnišnico, sedem domov za ostarele in tovarno gum.

Prve prebivalce v severnem delu Hannovra so evakuirali že v petek zvečer, ko so začasno preselili prebivalce domov za ostarele. Večina drugih prebivalcev gosto poseljenega območja je domove začela zapuščati danes. Skupaj naj bi domove zapustila desetina prebivalcev mesta. Odstranjevanje bomb se bo predvidoma končalo zvečer, evakuacija pa bi lahko trajala do 24 ur.

Gre za drugo največjo tovrstno akcijo v Nemčiji po drugi svetovni vojni. (Foto: AP)

V času evakuacije so mestne oblasti za prebivalce pripravile vrsto prireditev v muzejih, gledališčih, kinodvoranah in drugod, poskrbljeno naj bi bilo tudi za prehrano evakuiranih. Zaradi evakuacije je moten tudi železniški promet, saj je od davi zaprta glavna železniška postaja v mestu.

Hannover je bil v zadnjih letih druge svetovne vojne pogosto tarča bombardiranj zavezniških sil. Nemški strokovnjaki opozarjajo, da stare neeksplodirane bombe z leti zaradi razpadanja materiala postajajo vse bolj nevarne. Oblasti so zato pod pritiskom, da jih čim prej odstranijo.

Po pisanju nemškega tednika Spiegel gre za drugo največjo tovrstno akcijo v Nemčiji po drugi svetovni vojni. V Augsburgu je moralo decembra lani domove zaradi odstranjevanja bomb začasno zapustiti okoli 54.000 ljudi.