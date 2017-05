V hrvaškem saboru burna razprava o nezaupnici ministru za finance

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Vprašljiva ni le usoda finančnega ministra, temveč tudi predsednika hrvaške vlade Andreja Plenkovića. (Foto: AP)

Kakšna bo usoda hrvaškega ministra za finance Zdravka Marića, bo verjetno znano pozno ponoči. V hrvaškem saboru namreč že ves dan poteka burna razprava o nezaupnici ministru za finance, čigar odstop je zahtevala največja opozicijska stranka SDP zaradi domnevnega navzkrižja interesa v primeru koncerna Agrokor.

Poslanci SDP trdijo, da imajo za nezaupnico Mariću 77 od 151 glasov saborskih poslancev, a niso povsem prepričani, da bodo vsi držali svojo besedo. Za odstavitev ministra potrebujejo glasove najmanj 76 poslancev.

Glede na število prijavljenih poslanskih skupin in poslancev bo razprava tekla do poznih večernih ur. Glasovanje o nezaupnici Mariću, ki je nestrankarski minister iz kvote HDZ, pa je predvideno za četrtek. Zatem naj bi sledila tudi razprava o nezaupnici predsedniku sabora Božu Petrovu, ki jo je s podpisi podprlo 79 poslancev. Zahtevo je sprožila HDZ, ki je dobila tudi podporo večine opozicijskih strank.

Na Hrvaškem ocenjujejo, da bo že morebitni odpoklic Marića verjetno odprl pot proti tretjim hrvaškim parlamentarnim volitvam v manj kot dveh letih.

Ne izključujejo niti možnosti, da bodo predčasne parlamentarne volitve 4. junija, ko je napovedan drugi krog hrvaških lokalih volitev. V tem primeru bi se moral sabor razpustiti v četrtek, predsednica države pa nemudoma razpisati nove volitve, ker je od razpisa do volitev potrebnih najmanj 30 in največ 60 dni.

Obstajajo tudi drugi scenariji, a prevladuje mnenje, da je usoda vlade premierja Andreja Plenkovića negotova. Tudi v primeru, če bo uspel ubraniti ministra Marića, ne bo imel več stabilne večine v saboru za nadaljevanje mandata, ki ga je začel oktobra lani.

Plenković je prejšnji teden odstavil vse Mostove ministre in državne sekretarje, ker niso soglašali z vladno podporo Mariću. Takrat je trdil, da ima novo saborsko večino, ki pa je še ni dokazal.



Hrvaška predsednica o vladni krizi molči

Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović, ki je obiskala razstavo vojaške opreme v Zagrebu, na vprašanja novinarjev glede vladne krize ni želela odgovarjati.

Kasneje so v njenem uradu za petek napovedali pogovore s predstavniki parlamentarnih strank. Na teh pogovorih se želi predsednica države seznaniti z razmerjem moči v hrvaškem parlamentu, potem ko Most ni več del koalicijske večine.

Pozive na posvetovanja naj bi poslali danes, so še neuradno pojasnili v predsedniškem uradu. Sklicevali so se na hrvaško ustavo, ki določa, da predsednik republike skrbi za redno in usklajeno delovanje ter stabilnost državnih oblasti.