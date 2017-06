V hudi nesreči v Pakistanu umrlo več kot 120 ljudi

V požaru tovornjaka cisterne z nafto, ki se je prevrnil, je danes v mestu Bahavalpur na vzhodu Pakistana umrlo najmanj 123 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti.

Tovornjak se je domnevno prevrnil zaradi prehitre vožnje. Iz poškodovane cisterne je iztekala nafta, ki so jo domačini poskušali ujeti, nakar je odjeknila eksplozija. To naj bi povzročil cigaret, ki naj bi ga odvrgel eden od domačinov.

Reševalci so našteli najmanj 123 trupel, številna so zoglenela do neprepoznavnosti. Več kot sto poškodovanih, nekateri med njimi imajo hude opekline, so prepeljali v mestno bolnišnico.