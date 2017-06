V Italiji 'črni petek za promet', zaradi stavke predvidene velike težave

(Foto: Reuters)

V Italiji se danes obetajo velike težave v prometu, saj velik del zaposlenih v zračnem in železniškem prometu stavka, prizadeti so tudi avtobusi in podzemna železnica. Stavka je uperjena proti načrtom privatizacije in liberalizacije v javnem prometu.

Italijanski prometni minister Graziano Delrio je ocenil, da bo današnji dan "črni petek za promet" v državi, poročajo italijanski mediji. 24-urni stavki se je pridružilo več velikih italijanskih sindikatov s področja transporta, nekateri so delo prekinili že v četrtek zvečer.

(Foto: Reuters)

Zaradi stavke je moten železniški prevoz. Izjema so hitri vlaki Frecciarosse, ki vozijo normalno, druga mreža hitrih vlakov Italo pa je objavila seznam zajamčenih storitev. Iz stavke sta izvzeti italijanski deželi Piemont in Valle d'Aosta, v skladu z običajnim urnikom pa bo vozil tudi vlak, ki povezuje rimsko letališče Fiumicino z osrednjo postajo Termini.

Regionalni vlaki morajo medtem zagotoviti nujne storitve med 6. in 9. uro zjutraj in zvečer, vendar pa morajo potniki računati na daljše čakanje in gnečo.

Stavke so sicer prizadele tudi lokalni promet (avtobuse, tramvaje in podzemno železnico) v več mestih, med drugim v Rimu, Milanu ter Firencah.

Ves dan bodo stavkali tudi letališki delavci, za več ur se jim bo pridružilo tudi kabinsko osebje. Letalski prevoznik Alitalia je odpovedal več domačih in mednarodnih poletov ter potnikom svetoval, naj se na letališča danes in soboto odpravijo dovolj zgodaj.