V javnosti prvič spregovorila starša deklice, ki je skrivnostno izginila: Grozno jo pogrešava, nanjo misliva vsako sekundo

Več kot mesec dni je minilo, odkar je devetletna deklica Maelys de Araujo skrivnostno izginila s poroke v francoskih Alpah, policija pa še vedno tava v temi. Vsi poskusi iskanja se končajo neuspešno, 34-letni osumljenec, ki je v priporu, pa vztraja, da je nedolžen.

Zdaj sta pred kamere prvič stopila dekličina starša Jennifer in Joachim, ki sta na novinarski konferenci v Lyonu pozvala vse, ki bi karkoli vedeli o njenem izginotju, naj čim prej obvestijo policijo.

Kje je mala Maelys de Araujo? (Foto: AP)

"Vsi, ki nas gledate, morate vedeti, da se boriva za to, da bi našla hčerko. To veselo, radodarno in energično deklico, ki ima rada šport in živali. In ker jih ima rada ona, misli, da lahko zaupa vsem ljudem, ki imajo radi živali. Rada pomaga drugim in vedno je pripravljena na zabavo. Grozno jo pogrešamo, nanjo mislimo vsak dan, vsako sekundo!" je povedala dekličina mama.

Priprtega osumljenca je prosila, naj sodeluje s policijo in pove, kaj se je dogajalo tiste noči. "Ne trdimo, da je kriv, saj za to nimamo dokazov, a glede na vse, kar so policisti ugotovili v preteklih tednih, ga prosimo, da razkrije vse, kar ve!"

Glavni osumljenec vztraja, da je nedolžen, a v njegovi zgodbi so luknje

Na začetku meseca so francoski preiskovalci v zvezi s primerom aretirali dva 34-letnika, a so ju po zaslišanju izpustili. Ko so pozneje zbrali dovolj dokazov, so enega od njiju le privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor, tožilstvo pa je zoper njega že vložilo obtožnico zaradi ugrabitve devetletnice.

Moški, čigar imena policija ni razkrila, je bil eden od povabljencev na poroki, ki se je je udeležilo 180 svatov. Preiskovalci so ugotovili, da je s poroke izginil v približno podobnem času, kot je izginila mala Maelys. Moški trdi, da je ob 4. uri zjutraj za eno uro odšel z zabave v hišo staršev, da bi si preoblekel hlače, ki jih je polil z rdečim vinom, te pa vrgel v smeti. A preiskovalci jih niso našli.

Poleg tega so preiskovalci na armaturni plošči njegovega avta Audi A3 odkrili sledi dekličinega DNK. Moški je potrdil, da je deklica res bila v njegovem avtu, skupaj s še enim mlajšim dečkom, ker sta raziskovala, ali je v vozilu njegov pes.

Očitke, da je ugrabil deklico, ves čas zavrača in trdi, da nima nič z njenim izginotjem. Tudi njegov odvetnik je dejal, da najden DNK še ni dokaz, da je deklico ugrabil. Je pa sumljivo dejstvo, da je moški takoj po poroki dal temeljito oprati svoje vozilo, češ da ga prodaja. Imel je tudi praske in odrgnine na roki in kolenu, za katere pravi, da jih je dobil med obrezovanjem robid, čeprav naj v resnici ne bi pogosto vrtnaril. Poleg tega je moški policiji zamolčal, da ima še en mobilni telefon. Številka tega je bila dan po izginotju uničena, signal naprave pa preklopljen na letalske nastavitve.

"Njegovo vedenje nas ne prepriča o njegovi iskrenosti in pripravljenosti sodelovati s policijo. Prepričani smo, da ima pomembne informacije, ki bi nam lahko pomagale pri preiskavi. Pozivamo ga, naj premisli. Upamo, da sliši naš klic na pomoč. Vse, kar si želiva, je najti svojo hčerko. To čakanje je neznosno," je še dejala dekličina mama.

Oče pa je pojasnil, zakaj sta tako dolgo molčala. "Po hčerkinem izginotju nisva komunicirala z mediji. Hotela sva zaščititi najino zasebnost, zasebnost najine starejše hčerke in sorodnikov, hkrati pa spoštovati delo preiskovalcev."

Odvetnik družine Fabien Rajon je dodal, da pri osumljencu spoštujejo načelo nedolžnosti, hkrati pa se zavedajo, da ima ključne informacije, ki bi lahko razrešile primer. Tožilec Jean-Yves Coquillat pa je dodal, da se iskanje deklice nadaljuje.

Spomnimo

Devetletno Maelys so zadnjič videli 27. avgusta na poroki v vasici Pont-de-Beauvoisin v francoskih Alpah, približno 50 kilometrov severno od Grenobla.

Policijski psi so njenemu vonju sledili vse do parkirišča, nato pa je sled izginila, zato predvidevajo, da je devetletnico nekdo ugrabil in odpeljal. Policija, reševalci, potapljači, jamarji in številni prostovoljci so večkrat prečesali teren v bližini mesta, kjer je potekala poroka, a deklice niso našli. Nato so območje iskanja razširili.

Preiskovalci so zaslišali več kot 250 ljudi, od tega 180 gostov na poroki ter še nekaj gostov na dveh sosednjih dogodkih.