V Južnem Sudanu razglasili lakoto

Južni Sudan je razglasil lakoto. (Foto: AP)

V delih Južnega Sudana so razglasili lakoto, kar se je zgodilo prvič v kateremkoli delu sveta po letu 2011. Nazadnje je bila lahkota razglašena v Somaliji - med oktobrom 2010 in aprilom 2012 je tam umrlo 250.000 ljudi.

Po kriterijih ZN lahko veliko ljudi trpi zaradi pomanjkanja hrane, a vendar tega ni mogoče takoj označiti za lakoto. To razglasijo, ko sovpadejo števila umrlih, podhranjenih in lačnih. Za razglasitev lakote mora najmanj 20 odstotkom gospodinjstev groziti pomanjkanje hrane, akutna podhranjenost mora biti nad 30 odstotki, stopnja umrljivosti pa mora biti dve osebi na dan na 10.000 ljudi.

Vlada in Združeni narodi poročajo, da okoli 100.000 ljudem na območju Unity State, ki meji s Sudanom, grozi stradanje, še milijon ljudi pa je na robu lakote. Ta je posledica državljanske vojne in ekonomskega kolapsa v kmetijstvu.

Humanitarne skupine svarijo, da bi se lakota lahko hitro širila, če pomoč ne bo takojšnja. Agencije, med njimi agencija ZN za hrano in Unicef - so sporočile, da 4,9 milijona ljudi - več kot 40 odstotkov populacije - nujno potrebuje hrano.



Lakoto so povzročila človekova dejanja, potem ko državo tri leta pretresa krvavi konflikt, zaradi katerega je prizadeto kmetijstvo, še navaja poročilo.

Najbolj prizadeto območje je v preteklih letih doživelo najbolj krvave spopade, na tisoče ljudi je pobegnilo z domov. Država je sicer bogata z nafto. Južni Sudan se je z lakoto že soočil leta 1998, med vojno za neodvisnost od Sudana. Lakota grozi še trem državam - Jemnu, Somaliji in Nigeriji, opozarjajo agencije.