FOTO: Najmočnejše neurje v zadnjih petih letih: narasle reke odnašale vse pred seboj

Fotogalerija (10)



















Jug Kalifornije se že od petka spopada z najmočnejšo nevihto oziroma neurjem v zadnjih petih letih, ki je terjala tudi smrtne žrtve. Nalival je močan dež, padal sneg, narasle reke so prestopile bregove, prožili so se zemeljski plazovi, pihal je močan veter, več deset tisoč gospodinjstev je ostalo brez elektrike.

Da gre za najmočnejšo nevihto v zadnjih petih letih, ki je območje zajela po hudi suši, so potrdili na nacionalnem uradu za meteorologijo, navaja Reuters. Že včeraj smo poročali, da sta dva avtomobila nenadoma 'izgubila tla pod nogami', ko se je pod njima odprla cesta in sta zgrmela v deročo vodo. Podobnih lukenj je bilo kar nekaj. Zaradi tega so pristojni zaprli nekatere dele cest in tudi del železnice.

"To je bila zelo močna zima in deževna sezona za celotno Kalifornijo," je povedal meteorolog Patrick Burke. "Dež smo zaradi dolge suše sicer potrebovali, a da bomo iz ene skrajnosti prešli v drugo, torej do poplav, si nismo mislili," je dodal.

The Santa Clara River is rushing through @santaclarita right now. STAY AWAY from rivers & channels during #LARain. #StormWatch pic.twitter.com/oF6PbkaqVr — LA Co Public Works (@LACoPublicWorks) February 18, 2017

Območja južne Kalifornije imajo sicer največ težav s sušo, a glede na poročilo kalifornijskega oddelka za vodno gospodarstvo, so državni rezervoarji trenutno za 22 odstotkov bolj polni kot sicer. Od prvega oktobra do danes so v središču Los Angelesa namerili več dežja, kot je padavin v vsem letu.

Že včeraj popoldne je neurje začelo slabeti oziroma se je pomaknilo proti Nevadi in Arizoni. Nekaj več dežja in snega pričakujejo danes na severu Kalifornije, ki bodo obilnejše v gorah, je še dodal Burke.

Brez elektrike več deset tisoč gospodinjstev

Medtem se pristojni trudijo obnoviti del električne energije za več kot deset tisoč gospodinjstev na celotnem območju Los Angelesa, kjer je v soboto prišlo do izpada. Tuji mediji sicer poročajo o treh oziroma štirih smrtnih žrtvah. Kot so pojasnili losangeleški gasilci, je en človek v petek umrl zaradi udara elektrike, v kraju Victorville so v potopljenem avtomobilu odkrili moško truplo. Truplo moškega so včeraj odkrili tudi v potoku v Thousand Oaks.

Nemalo je bilo tudi požarov, v San Bernardinu je denimo zagorel tovornjak. Pihal je tudi za te kraje neobičajno močan veter, ko so v petek v pristanišču v Los Angelesu zaznali sunke med 75 in 121 kilometrov na uro. Ta je podiral drevesa.