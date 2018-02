V južnoafriškem rudniku zaradi izpada elektrike ujetih 950 rudarjev: 'Dobro so, poslali smo jim hrano in vodo'

V rudniku zlata v osrednjem delu Južne Afrike je zaradi izpada elektrike, ki je posledica neurja, pod zemljo ujetih 950 rudarjev, je danes sporočilo podjetje Sibanye-Stillwater, ki je lastnik rudnika. Ob tem je navedlo, da je zdravstveno stanje rudarjev dobro.

Po navedbah južnoafriškega združenja rudarjev in gradbenih delavcev so rudarji v rudniku ujeti od ponoči, odtlej pa so na površje potegnili le 40 rudarjev. Združenje zato poziva podjetje Sibanye-Stillwater, naj pospeši reševanje rudarjev. V podjetju so navedli, da so doslej rešili 64 rudarjev.

Rudarji pod zemljo (Foto: iStock)

"V provinci Free State je bila v sredo zvečer nevihta, zaradi katere je v rudniku prišlo do izpada elektrike, zato danes nismo mogli na površje potegniti delavcev nočne izmene, ki so pod zemljo," je za južnoafriško televizijsko mrežo eNCA pojasnil tiskovni predstavnik podjetja Sibanye-Stillwater. Dodal je, da je v rudniku Beatrix blizu mesta Welkom še 950 rudarjev, ki so ujeti kakih tisoč metrov pod zemljo.

"Kaže, da so vsi zaposleni dobro," je povedal tiskovni predstavnik. Dodal je še, da so jim pod zemljo poslali hrano in vodo.

V Južni Afriki, kjer so najgloblji rudniki na svetu, so rudniške nesreče dokaj pogoste. Po podatkih južnoafriške rudarske zbornice je leta 2015 v rudnikih v tej državi umrlo 77 ljudi.