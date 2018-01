FOTO: Napad na hotel v Kabulu: posebne enote naj bi ubile dva napadalca, najmanj pet oseb je ranjenih

Vsaj štirje oboroženi napadalci - med njimi naj bi bil tudi samomorilski bombaš - so vdrli v luksuzni hotel Intercontinental v Kabulu. Začeli so streljati na goste, ubili naj bi več ljudi, zajeli pa naj bi tudi talce. Del hotela je v plamenih, napadalci pa naj bi se utrdili v četrtem in petem nadstropju hotela.