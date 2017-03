Vodja preiskave, ki je razkrinkala mrežo pedofilov v Sloveniji: Svoje otroke moramo poslušati in slišati

Kot kaže šokantna statistika, več kot milijarda otrok vsako leto postane žrtev nasilja. Vsakih deset minut zaradi zlorabe na svetu umre mladoletno dekle. Samo decembra in januarja je bilo na spletu identificiranih več kot pet milijonov spletnih strani z otroško pornografijo. Kljub trudu policije pa te številke še naraščajo.

Statistika nasilja nad otroki je grozljiva. (Foto: Thinkstock)

"Internet je globalni medij in ne pozna geografskih meja. Slovenija ima relativno visoko stopnjo internetne dostopnosti, zato je tudi pedofilije pri nas veliko," je za 24UR ZVEČER povedal Anton Toni Klančnik, vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto. Vseh otrok na zaseženih posnetkih še niso uspeli identificirati, kar pomeni, da so ti otroci še vedno lahko žrtve spolnih zlorab. "Zato apeliramo na slovensko javnost, da sporočijo policiji, v kolikor sumijo na tovrstno zlorabo," je dejal Klančnik.

"Če opazijo pri svojem ali drugih otrocih drugačno obnašanje, če je otrok bolj bolehen, kot običajno, če je opustil svoje socialne stike in aktivnosti," je o tem, kdaj moramo postati pozorni na sum zlorabe, povedal Klančnik. "Včasih otroci sami povedo o zlorabi, pa jih ne slišimo, zato je izredno pomembno, da svoje otroke poslušamo in tudi slišimo."

Pajek vsak teden pregleda 40 milijonov spletnih strani

A preiskovalci, ki se s pedofili borijo na tako imenovanem temnem spletu, niso več tako nemočni kot včasih. V Kanadi so dobili pomoč v obliki novega računalniškega sistema, imenovanega Pajek, ki tedensko pregleda kar 40 milijonov spletnih strani.

Poseben programski sistem uporablja revolucionalrno kombinacijo slikovne DNK tehnologije in digitalnih prstnih odtisov. Virtualni pajki najdejo podobe nasilja in jih pomagajo odstraniti. "Ljudi, ki hranijo ali širijo takšen nezakonit material, bi moralo biti strah na povsem novem nivoju," je dejal eden od razvijalcev programa.

S posebnim programskim sistemom odkrivajo spletne strani z otroško pornografijo. (Foto: POP TV)

In to z razlogom: Kanadčani so sistem zagnali januarja. V prvih šestih tednih delovanja so pajki pregledali 230 milijonov spletnih strani in našli pet milijonov takšnih, ki so bile povezane s spolno zlorabo otrok. Še več: odstranili so 40 tisoč posnetkov in fotografij ter odkrili 1100 žrtev.

Med glavnimi heroji, ki vodijo boj proti spletnim zlorabam najmlajših, pa je tudi Interpol, ki je uspel doslej identificirati in rešiti že 10 tisoč otrok. "Približno šest otrok dnevno rešimo," je povedal predstavnik Interpola.