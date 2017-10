V Kataloniji pričakujejo prve ukrepe Madrida za prevzem oblasti, brez zapletov verjetno ne bo šlo

V španski pokrajini Katalonija, ki je v petek razglasila neodvisnost, vlada v Madridu pa ji je odvzela avtonomijo, danes pričakujejo prve konkretne ukrepe za prevzem neposrednega nadzora.

Po napovedih bi tožilstvo lahko razpisalo zaporne naloge za odstavljenega katalonskega predsednika Carlesa Puigdemonta in druge člane regionalne vlade. Glede na ugibanja medijev bi jih lahko obtožili upora proti državi, za kar je zagrožena kazen do 30 let zapora.

Analitiki pričakujejo predvsem bojkot, nesodelovanje in državljansko nepokorščino do predstavnikov Madrida. (Foto: AP)

Sicer pa naj bi danes po napovedih španskih medijev že prišlo do prevzemov poslov v ministrstvih v Barceloni. V praksi naj bi to pomenilo, da bodo ministri iz Madrida - bolj verjetno pa državni sekretarji, v Barceloni prevzeli vodenje resorjev, ki jih vodijo sicer. Ali bodo že danes prevzeli vse, ni jasno. Se pa naj bi na to že pripravljalo več ministrov regionalne vlade.

Pri tem je pričakovati tudi težave. Katalonska regionalna vlada ima v Barceloni okoli 110.000 uradnikov in še kakih 90.000 uslužbencev. In številni so prepričani Katalonci, ki se borijo za neodvisnost. V Združenju občin za neodvisnost Katalonije (AMI) je na primer 787 od skupno 948 županov katalonskih občin. Puigdemont je v soboto Katalonce pozval k mirnemu uporu.

Analitiki tako pričakujejo predvsem bojkot, nesodelovanje in državljansko nepokorščino do predstavnikov Madrida. Vlada Mariana Rajoyja pa napoveduje, da bodo odpustili vse, ki se bodo upirali.

Španska vlada je sicer v objavi razglasa, ko je v skladu s 155.členom ustave suspendirala katalonsko avtonomijo, ponovila zavezo, da bo pri vodenju Katalonije spoštovala načela preudarnosti in sorazmernosti ter določbe katalonskega statuta o avtonomiji, ter pozvala k mirnosti in nenasilju.