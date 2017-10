Pred katalonskimi volišči že vrste ljudi, ki čakajo, da bodo lahko glasovali za neodvisnost

Pred katalonskimi volišči se je že pred zoro zbralo po več sto ljudi, ki želijo kljub ostremu nasprotovanju španskih oblasti sodelovati na referendumu o neodvisnosti Katalonije. O množicah ljudi poročajo iz Barcelone, pa tudi Girone, od koder prihaja katalonski premier Carles Puigdemont.

Volišča bodo po napovedih odprta ob 9. do 20. ure.

Volišč je kar 2315, vprašanje pa je, koliko od njih jih bodo dejansko lahko odprli. Da bi jih zaščitili pred španskimi oblastmi in s tem ubranili svojo pravico do glasovanja, so nekateri starši in otroci tam preživeli noč. Ponekod so celo odstranili vrata in tako preprečili policiji, da bi stavbe zaprla, poroča BBC.

"Zgodaj sem vstal in prišel sem, ker me moja država potrebuje," je pred eno od šol v Barceloni povedal 65-letni Eulalia Espinal I Tarro. "Ne vemo, kaj se bo zgodilo, a moramo biti tukaj!" je dejal.

Podporniki referenduma pred eno od šol v Barceloni čakajo, da se volišče odpre. (Foto: AP)

Policija zasegla volilne skrinjice in lističe

Policija ima navodila, da se izogiba uporabi sile, in bi tako ljudi morala le opozarjati, naj se umaknejo, ima pa dovoljenje, da zaseže volilne skrinjice in volilnice. Aktivist Augsti Gil je povedal, da v šoli Joan Fuster v Barceloni, kjer se je pred začetkom glasovanja že zbralo na stotine ljudi, nimajo volilnic niti skrinjic, a pričakujejo, da bodo kmalu prispele.

73-letni upokojenec Joaquim Bosch je skupaj z okoli 20 ljudmi prišel v šolo Princep de Viana, da bi glasoval, a je povedal, da ga moti policijska prisotnost. "Prišel sem branit pravice svoje države, ki je Katalonija," je dejal. "Glasoval bom, ker Španija z mojo državo dolga leta ni lepo ravnala."

Nekateri podporniki referenduma pa so se na ulice katalonskih mest odpravili celo s traktorji, s katerimi bodo skušali omogočiti nemoteno glasovanje. Ljudi pozivamo, naj traktorje mirno pustijo pred volišči, če bodo skušale oblasti ta zapreti, pa jim to preprečite oziroma otežite, je povedal član enega od združenj kmetov. "Preprosto jih pustite tam in se ne premaknite," je poudaril Gerard Batalla.

Nekateri so prenočili na voliščih, da bi si tako zagotovili omogočeno glasovanje. (Foto: AP)

Ulice Madrida in drugih mest zavzeli protestniki

Španske oblasti namreč poskušajo na vsak način preprečiti glasovanje, zato so odredile zaseg vsega gradiva, povezanega z referendumom – od glasovnic do letakov in volilnih skrinjic. Sodniki in tožilci so v zadnjih dneh odredili tudi zatemnitev spletnih strani, povezanih z referendumom, in za kratek čas priprli organizatorje.

Vladi v Madridu je v soboto uspelo doseči, da je policija zaprla 1300 od 2315 katalonskih šol, ki naj bi služile kot volišča. Prav tako so onemogočili sistem, ki bi omogočil elektronsko glasovanje in štetje glasov. Več tisoč policistov naj bi ob tem ljudem preprečilo vstop na volišča.

V soboto se je več tisoč ljudi v Madridu udeležilo shoda, obarvanega z rdeče-rumenimi španskimi zastavami, na katerem so poudarjali enotnost Španije. Nasprotniki referenduma so se zbrali na glavnem trgu Plaza de Cibeles pred mestno hišo, kjer so vzklikali, da je Katalonija del Španije. "Sem Španec, Španec, Španec," se je med drugim slišalo pred mestno hišo.

Nekateri protestniki so tudi zahtevali aretacijo in zaprtje katalonskega premierja, ki vztraja pri izvedbi referenduma kljub temu, da ga je špansko ustavno sodišče razglasilo za neustavnega. "Država mora obrazložiti ugodnosti obstanka v skupni državi, namesto da stalno poudarja nezakonitost referenduma," je dejal eden izmed udeležencev shoda. Drug protestnik je Katalonijo in Baskijo, ki ima prav tako separatistične težnje, primerjal z nemškimi zveznimi deželami, za katere meni, da imajo manj pravic od obeh španskih pokrajin.

Zagovorniki enotnosti Španije so shode organizirali tudi v drugih mestih po državi – Sevilli, Santanderju, Palma de Mallorci in Barceloni.

Protestniki na ulicah Madrida. (Foto: AP)

'Milijon glasov bi bil velik uspeh'

Izvedba referenduma sicer temelji na zakonu, ki ga je po letih okrepljenih prizadevanj za odcepitev v začetku meseca sprejel katalonski regionalni parlament. Na glasovnicah predvideva eno samo vprašanje: "Ali želite, da Katalonija postane neodvisna država v obliki republike?" Možna odgovora sta "da" ali "ne", katalonska vlada pa glasovanje označuje za zavezujoče.

Prebivalci Katalonije so močno razdeljeni glede vprašanja neodvisnosti, vendar ankete kažejo, da si velika večina ljudi želi glasovanja, da bi enkrat za vselej zaprli to vprašanje.

Več kot 5,3 milijona Kataloncev, ki imajo volilno pravico, bo lahko svoj glas oddalo od 9. do 20. ure. Katalonski separatisti so v luči velikega nasprotovanja Madrida ocenili, da bi bil milijon glasov za neodvisnost že izreden uspeh.