V Kataloniji se stopnjuje napetost pred referendumom: policija onesposobila sistem za elektronsko glasovanje

Španska paravojaška policijska enota Guardia Civil je ponoči vstopila v prostore katalonskega telekomunikacijskega in tehnološkega centra (CTTI) in ustavila sistem, ki bi omogočil elektronsko glasovanje na referendumu in štetje glasov.

Prebivalci Katalonije so močno razdeljeni glede vprašanja neodvisnosti, vendar ankete kažejo, da si velika večina ljudi želi glasovanja, da bi enkrat za vselej zaprli to vprašanje.

S tem je preprečila izvedbo rezervnega načrta katalonskih oblasti pri izvedbi referenduma o neodvisnosti Katalonije, ki ga je suspendiralo tudi ustavno sodišče v Madridu.

Španske oblasti so sicer že dlje časa sumile, da katalonska vlada pod vodstvom premierja Carlesa Puigdemonta pripravlja elektronsko glasovanje, potem ko je španska policija dobila nalog, da zaseže volilne lističe in volilne skrinjice ter zapre vsa volišča.

Katalonske oblasti so po zaplembi številnih volilnih lističev, ki jih je natisnilo več tisoč zagovornikov katalonske neodvisnosti, namreč omogočile spletni dostop do teh dokumentov in tiskanje.

Kot je znano, španske oblasti na vsak način poskušajo preprečiti nedeljsko glasovanje, zato so v Katalonijo napotile na tisoče policistov, ki bodo ljudem preprečevali vstop na volišča. V Barceloni je trenutno okoli 26.000 policistov. Katalonski voditelji pa kljub temu zatrjujejo, da bodo referendum izvedli v vsakem primeru.

Okrepljene policijske enote v pristanišču v Barceloni. (Foto: AP)

Pri organizaciji referenduma sodeluje več kot 7000 ljudi

Katalonska vlada je tako v petek sporočila, da je za referendum o neodvisnosti Katalonije pripravljenih 2315 volišč, pri organizaciji pa sodeluje več kot 7200 ljudi. Več kot 5,3 milijona Kataloncev, ki imajo volilno pravico, bo lahko svoj glas oddalo od 9. do 20. ure.

"Želimo izraziti svoje spoštovanje, čislanje in, če dovolite, ljubezen do Španije," je dejal katalonski podpredsednik Oriol Junqueras. Kot je poudaril, ukrepi Madrida za preprečitev referenduma ne slabijo katalonskih oblasti, temveč krepijo njihovo odločenost, ki bodo naredile vse, da državljanom omogočijo glasovanje.

Ob koncu novinarske konference so razkrili plastično volilno skrinjico z žigom regionalne vlade.

Za referendum o neodvisnosti Katalonije je pripravljenih 2315 volišč, pri organizaciji pa sodeluje več kot 7200 ljudi. (Foto: AP)

Katalonci bodo glasovanje skušali omogočiti tudi s traktorji

Na ulice katalonskih mest so se podporniki za nedeljo napovedanega referenduma odpravili s traktorji, s katerimi bodo skušali omogočiti nemoteno glasovanje.

Ljudi pozivamo, naj traktorje mirno pustijo pred volišči, če bodo skušale oblasti ta zapreti, pa jim to preprečite oziroma otežite, je povedal član enega od združenj kmetov. "Preprosto jih pustite tam in se ne premaknite," je poudaril Gerard Batalla.

Britanski BBC poroča, da je na ulicah Barcelone, Girone, Tarragone in več drugih katalonskih mest tako moč videti dolge kolone traktorjev, ovitih v katalonske zastave, ki bodo skušali omogočiti nemoten potek glasovanja.

Če bo treba, bodo Katalonci glasovanje omogočili tudi s traktorji. (Foto: AP)

Po poročanju agencije AFP so poleg tega odporniki referenduma v petek zasedli tudi dve šoli v središču Barcelone, s čimer želijo omogočiti glasovanje. T. i. platforma šol, odprtih za referendum, pa je na Twitterju objavila fotografije še drugih zasedenih šol.