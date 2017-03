V krvi napadalca na pariškem letališču našli sledi drog in alkohola

39-letni Ziyed Ben Belgacem, ki je napadel vojake na pariškem letališču Orly, je imel v krvi sledi alkohola in mamil, so razkrili toksikološki testi med obdukcijo.

Vir blizu preiskave je po poročanju tujih medijev povedal, da so strokovnjaki našli sledi kokaina in marihuane, v krvi pa je imel tudi 0,93 gramov alkohola na liter, kar je skoraj dvakrat več od v Franciji dovoljene meje za vožnjo avtomobila.

Serija napadov

Kot je znano, je francoski državljan v soboto zjutraj najprej streljal in v glavo ranil policistko, ki ga je med nadzorom prometa ustavila zaradi prehitre vožnje. Nato je s pištolo zagrozil neki voznici in ji ukradel avto, s katerim se je pripeljal na letališče Orly. Tam je napadel trojico vojakov, ki je patruljirala. Ko je vojakinjo potisnil na tla in ji poskušal iz rok iztrgati puško, sta ga druga dva vojaka ubila.

"Odložite orožje, tu sem, da umrem za Alaha. V vsakem primeru bodo ljudje umrli," je po besedah francoskega tožilca Francoisa Molinsa dejal vojakom pred napadom. V svojem nahrbtniku je nosil pločevinko z bencinom, pa tudi kopijo Korana.

Molins je na novinarski konferenci razkril tudi, da ima napadalec obsežno policijsko kartoteko zaradi vrste kaznivih dejanj in se je radikaliziral v zaporu v letih 2011 in 2012. Policisti so ob preiskavi njegovega stanovanja v pariškem predmestju Garges-les-Gonesse našli mačeto in majhno količino kokaina.

Oče napadalca: Moj sin ni bil terorist

Policisti so po dogodku pridržali očeta, brata in bratranca napadalca, a so vse že izpustili.

Oče in brat napadalca sta preiskovalcem povedala, da ju je po prvem incidentu, ko je napadel prometno policistko, Ben Belgacem kontaktiral. Očetu se je po telefonu opravičil in dejal, da je "naredil nekaj neumnega", nato pa hitro prekinil pogovor. Oče je nato odšel na policijsko postajo, kjer so ga kasneje obvestili o sinovi smrti.

Za francoski radio Europe 1 je oče napadalca zagotovil, da njegov sin ni bil terorist. "Nikoli ni molil in pil je. Do teh dejanj sta ga pripeljala vpliv alkohola in marihuane," je dejal.

V Franciji sicer po seriji džihadističnih napadov, v katerih je od januarja 2015 umrlo več kot 230 ljudi, vladajo izredne razmere.