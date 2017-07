V Londonu pet napadov s kislino v 70 minutah

Iz Londona poročajo o kar petih napadih s kislino, ki so se zgodili v vsega 70 minutah. Incidente, ki so se zgodili sinoči med 22.25 do 23.37 na vzhodu Londona, policija obravnava kot povezane. Štirje napadi so se zgodili na območju Hackey, še eden v Islingtonu.

Policija je prijela enega osumljenca, mlajšega moškega najstniških let, ki ga sumijo hude telesne poškodbe in ropa. Ena izmed žrtev je utrpela hude poškodbe, ki jih opisujejo kot ''življenjsko spreminjajoče'', druge poškodbe so lažje.

Vse žrtve so moški, najverjetneje pa so napadalci kislino uporabili kot orožje pri ropih. V dveh primerih so napadalci žrtvam tudi ukradli mopede, še tretja žrtev je prav tako prijavila rop. Eden izmed napadenih je pojasnil, da sta se napadalca pripeljala na mopedu, ga polila po obrazu s kislino in mu ukradla moped.

Metropolitanska policija je sicer marca poročala, da so napadi s kislino v Londonu v porastu. Leta 2014 so dobili 166 prijav, leta 2015 že 261, leta 2016 pa kar 454. Velikokrat so žrtve ženske, ki se jim na tak način maščujejo (bivši) partnerji.

Korozivno kislino je v Veliki Britaniji še vedno z lahkoto kupiti v lokalnih trgovinah, zato zdaj s peticijo zahtevajo od parlamenta, da sprejme zakon, da morajo imeti posamezniki za nakup nevarnih kislin posebno licenco.