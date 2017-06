V Londonu se je zgodil nov incident, tokrat pred parlamentom: moški mahal z nožem

V Londonu se je zgodil nov incident, in sicer pred tamkajšnjim parlamentom. Policija je stavbo zaprla, nekaj ljudi je ostalo v notranjosti, med njimi tudi novinarji.

Fotografije, ki so zaokrožile po družbenih omrežjih, prikazujejo osumljenca v sivem puloverju, ki so ga zadržali in vklenili policisti.

Osumljenec je star okrog 30 let, pridržali pa so ga zaradi "posedovanja noža" v bližini parlamenta.

Okrog 11.10 po lokalnem času se je pred parlamentom zaslišalo kričanje, oboroženi policisti so takoj odšli na kraj dogodka. Država je namreč še vedno v stanju poostrene varnosti po nedavnem napadu v Londonu.

V incidentu ni bil nihče poškodovan, policija je sporočila, da dogodka ne obravnava kot teroristično dejanje.

Joe Murphy, urednik Evening Standarda, je po poročanju BBC dejal, da so se slišali kriki "nož", "nož", kmalu zatem je neznani moški že ležal na tleh.

Dogodek se je zgodil le nekaj metrov stran od kraja, kjer je bil marca ubit policist Keith Palmer.