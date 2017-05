V Manchestru prijeli že desetega osumljenca, v bolnišnici še vedno 75 ljudi, 23 v kritičnem stanju

Žalovanje v Manchestru (Foto: AP)

V Veliki Britaniji medtem nadaljujejo iskanje članov mreže, ki naj bi bila povezana z napadalcem Salmanom Abedijem. V Manchestru so danes prijeli že desetega osumljenca. Potem ko so dva v minulih dneh izpustili, jih tako sedaj v priporu na zaslišanje čaka osem, je sporočila manchesterska policija.

Po informacijah ameriških obveščevalcev, naj bi se 22-letni Salman Abedi, domnevni napadalec v Manchestru, nekaj mesecev pred napadom v Siriji udeležil urjenja pri pripadnikih IS, poroča CNN.

V Libiji, od koder izvira napadalec, pa so v minulih dneh prijeli napadalčevega brata in očeta.

Ta slika Salmana Abedija izhaja iz videoposnetka, ki naj bi ga po poročanju Sky News pred meseci posnel njegov sosed. (Foto: AP)

V bolnišnici še vedno 75 ljudi, 23 v kritičnem stanju

Kot so v četrtek sporočile britanske zdravstvene oblasti, je v bolnišnici še vedno 75 ljudi, od katerih jih je 23 v kritičnem stanju.

Ameriški državni sekretar Rex Tillerson bo sicer v znak solidarnosti po napadu v Manchestru danes obiskal Veliko Britanijo. To bo njegov prvi uradni obisk na Otoku, kjer ga bo sprejel britanski zunanji minister Boris Johnson.

Žalovanje v Manchestru (Foto: AP)

Zapleti med ameriškimi in britanskimi obveščevalci

Britanska policija je v četrtek sporočila, da informacij z ZDA ne bodo več delili, saj domnevajo, da so te informacije pristale pri ameriških medijih, kar je ogrozilo preiskavo. Britanske oblasti so bile namreč precej besne, ko je ameriški časnik New York Times pred tem objavil forenzične fotografije iz Arene v Manchestru, ki naj bi jih posredovali ameriški obveščevalci.

(Foto: AP)

Britanska premierka Theresa May se je nato v četrtek o tem pogovorila z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ob robu vrha zveze Nato v Bruslju. Trump je v izjavi za javnost uhajanje informacij označil za "globoko zaskrbljujoče" ter pravosodnemu ministrstvu in drugim pristojnim agencijam naročil preučitev incidenta in obljubil, da bodo proti krivcu po potrebi sprožili kazenski pregon. "Nobenega odnosa ne cenimo bolj kot posebnega odnosa med ZDA in Veliko Britanijo," je dodal. Nato je Velika Britanija obnovila izmenjavo podatkov z ZDA, je povedal vodja boja proti terorizmu na Otoku Mark Rowley.

Trump je sicer ob začetku vrha udeležence pozval k trenutku molka za žrtve napada v Manchestru, v katerem je bilo po zadnjih podatkih ranjenih 116 ljudi.