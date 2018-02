V mesecu ljubezni odpravite dioptrijo in s svojo ljubljeno osebo odpotujte v Pariz!

Pri Optical Expressu vam želimo pokazati, kako brezskrbno je lahko potovanje brez očal ali leč.

Za novo leto smo eno naših pacientk popeljali v London, zdaj pa vas vabimo v Pariz. Enemu izmed vas bomo namreč omogočili, da si bo najbolj romantično mesto na svetu lahko ogledal s svežim pogledom in v čisto novih barvah in to v družbi ljubljene osebe.

Vsi, ki boste do konca februarja v Optical Expressu opravili lasersko korekcijo vida, se boste namreč potegovali za potovanje v Pariz za dve osebi. V februarju smo vam dostopdo operacije še olajšali in znižali ceno pregleda na 20 EUR.

Laserska korekcija vida je hiter in neboleč poseg. Na leto po vsem svetu izvedejo preko 60 milijonov tovrstnih posegov, pa tudi sicer velja za enega najbolj varnih medicinskih posegov na sploh.

Kaj morate vedeti o laserski korekciji vida?

1. Laserska korekcija vida je poseg pri katerem z laserjem uspešno in trajno korigiramo kratkovidnost, daljnovidnost in astigmatizem

2. Laserska korekcija vida je neboleča.

3. Laserska korekcija vida je poseg, ki traja zgolj deset (10) minut.

4. Pred posegom je potrebno opraviti le en pregled, na katerem se ugotavlja primernost kandiadata za tovrstno korekcijo vida.

5. Lasersko korekcijo vida se najpogosteje opravlja z metodama - PRK in LASIK. V polikliniki Optical Express smo metodi LASIK i PRK še dodatno izboljšali z uporabo diagnostičnega aparata iDesign, ki lahko odkrije tudi najbolj neznante nepravilnosti v očesu, ki jih lahko odpravimo z laserjem. Postopek je tako še bolj natančen in omogoča še bolj učinkovito korekcijo vida.

Optical Express je vodilna evropska skupina za lasersko korekcijo vida. V skupini izvedemo več kot 2.5 milijuna posegov na leto. Optical Express klinike so v Veliki Britaniji, Nemčiji, nam najblišlja klinika Optical Express pa je v Zagrebu.

Zagrebška klinika je edina v širšem področju, ki uporablja vodilno iLASIK platformo za korekcijo dioptije, v te iste namene jo uporabljajo tudi astronavti in piloti v NASI in NATU. iLASIK platforma v zagrebški polikliniki je sestavljena iz treh ključnih komponent – iDesign diagnostične naprave, IntraLase iFS femtosekundnega laserja in VISX Star s4 IR excimer lasera.

Če želite izvedeti še kaj več o načinih odprave dioptrije si preberite odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja o laserski korekciji vida. Na vprašanja odgovarjata strokovnjaka iz Optical Expressa dr. Dean Šarić i dr. Dražen Grgić.

Naročnik oglasa je Optical Express.