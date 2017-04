V Mjanmaru trčila trajekt in tovorna ladja: najmanj 20 mrtvih, pogrešajo še devet ljudi

V nesreči trajekta v Mjanmaru, ki je v petek potonil po trčenju s tovorno ladjo, je umrlo najmanj 20 ljudi. Med od 60 do 80 potniki, ki so se vračali s poročnega obreda, naj bi bile večinoma ženske. Reševalci so z delom nadaljevali ob zori, bojijo pa se, da bo smrtnih žrtev še več.

Nesreča se je zgodila v petek v delti reke Iravadi blizu pristaniškega mesta Patein zahodno od mesta Yangon. Po poročanju lokalnih medijev plovili ob trčenju nista imeli prižganih luči.

Med smrtnimi žrtvami je 16 žensk in štirje moški. Okoli 27 potnikov so rešili že ponoči, po trenutnih informacijah pa pogrešajo še devet ljudi, piše Reuters.

"Peljali so se na drugo stran reke, potem ko so se v Pateinu udeležili poroke. Večina je bila sorodnikov iz iste vasi," je o potnikih dejal anonimni policijski vir. Oblasti so sicer napovedale, da bodo reševalci z delom nadaljevali ves dan.

Številni prebivalci Mjanmara so močno odvisni od vodnega prometa, največkrat trajektov. Ti pogosto ne ustrezajo varnostnim standardom, zato nesreče niso redkost. Oktobra lani je v nesreči trajekta v osrednjem Mjanmaru, na katerem so bili večinoma učenci in njihovi učitelji, umrlo 73 oseb.