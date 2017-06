V največjem letovišču na Majorki aretirali štiri džihadiste, več aretiranih tudi v Nemčiji, Veliki Britaniji in Švici

Palma de Mallorca je v poletnih mesecih še posebej obljudena. (Foto: Reuters)

V Španiji, Nemčiji in Veliki Britaniji so aretirali šest ljudi, ki so osumljeni, da so podporniki džihadistične skupine Islamska država. Številka je kasneje narasla na deset, saj je švicarska policija razkrila, da je ta mesec aretirala štiri ljudi, ki so povezani z džihadističnimi organizacijami.

Kot je sporočilo špansko notranje ministrstvo, so štiri osumljence aretirali v Palmi de Mallorci. Enega domnevnega člana IS so aretirali v Veliki Britaniji, enega pa v Nemčiji. Na videoposnetkih častijo džihad in podpirajo samomorilske napade v Evropi.

V Veliki Britaniji, ko so jo letos pretresli številni napadi, je policija v Birminghamu aretirala 44-letnega moškega, sicer salafističnega pridigarja, ki naj bi bil vodja celice.

V Nemčiji so aretacijo izvedli v Dortmundu, kjer so prijeli 28-letnega Španca, proti kateremu posredujejo zaradi podpore teroristični skupini. O njegovi izročitvi Španiji bo sodišče še odločilo.

Kasneje je švicarska policija sporočila, da je v juniju aretirala štiri ljudi, ki so povezani s teroristično mrežo Al Kaida, IS in drugimi. Švicarsko tožilstvo je ob tem dodalo, da so nekateri od aretiranih predstavljali "takojšnjo grožnjo".

Tri posameznike so aretirali v kantonu Vaud, in so osumljeni sodelovanja v kriminalni organizaciji. Četrtega osumljenca so aretirali v Ženevi in naj bi bil domnevni voznik taksija, ki je skrbel za pridobivanje novih članov IS, a s trojico naj ne bi bil povezan. Švicarske oblasti drugih podrobnosti niso razkrile.