V napadu v New Yorku umrlo pet prijateljev iz Argentine, ki so praznovali 30. obletnico konca srednje šole

Argentinski zunanji minister je potrdil, da je v terorističnem napadu v New Yorku, kjer je moški s poltovornjakom zapeljal na kolesarsko stezo in pešpot, umrlo pet Argentincev. To so Hernan Mendoza, Diego Enrique Angelini, Alejandro Damian Pagnucco, Ariel Erlij in Hernan Ferruchi, pet prijateljev, starih 48 oziroma 49 let. V napadu je bil ranjen še eden iz skupine prijateljev – Martin Ludovico Marro.

Na potovanje v New York so se odpravili v skupini 10 nekdanjih sošolcev, ki so praznovali 30. obletnico zaključka politehničnega kolidža. Ena od žrtev, Ariel Erlij, sicer lastnik podjetja z jeklom, je pomagal prijatelju, ki si finančno ni mogel privoščiti potovanja, poroča argentinski La Nacion.

Skupina je v New York prišla iz argentinskega Rosaria. Tam so razglasili tridnevno žalovanje za svojimi preminulimi sokrajani. Argentinski predsednik Mauricio Macri je izrazil "globoko sožalje" družinam žrtev.

Med žrtvami je tudi belgijska državljanka, je potrdil belgijski zunanji minister Didier Reynders. Ženska naj bi bila iz mesta Roeselare, ki je bila na potovanju s sestro in mamo, poročajo lokalni mediji. "Moje misli so z žrtvami napada v New Yorku," je dejal. Potrdil je tudi, da so v napadu bili ranjeni še trije belgijski državljani, ki se zdravijo v bolnišnici.

Identiteta preostalih žrtev za zdaj še ni znana. V napadu je umrlo osem ljudi, še enajst je bilo ranjenih.