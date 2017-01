FOTO in VIDEO: Posnetek razkriva prihod oboroženega napadalca v nočni klub

Pod streli napadalca v nočnem lokalu v Istanbulu je umrlo 39 ljudi, najmanj 69 ljudi pa je poškodovanih.

Napad se je zgodil v priljubljenem lokalu Reina, enemu največjih in najbolj prestižnih klubov v tej večmilijonski turški metropoli, kjer se zbira sekularna turška elita. Leži ob obali Bosforskega kanala na evropski strani mesta. V času napada je bilo v klubu okoli 700 do 800 ljudi, ki so praznovali vstop v novo leto.

Kamere posnele napadalca

Župan mesta Vasip Sahin je napad označil za terorističnega. Povedal je, da je napadalec okoli 1.15 vdrl v klub in streljal po ljudeh, potem ko je na vhodu v klub ubil policista in civilista. Streljanje se je končalo, ko so v klub vdrle posebne policijske enote, a je storilec pobegnil.

Nekateri mediji so poročali, da je bil oblečen v božička, kasneje pa, da v črno, saj je kasneje prišel na dan posnetek nadzorne kamere na vhodu v klub, v katerem je videti moškega v črnem, ki strelja na ljudi, nato pa izgine v njegovo notranjost, je poročala agencija DHA.

Pristojni so sporočili, da je bil napadalec sam, odgovornosti za napad pa ni prevzel še nihče.

Med mrtvimi je 16 tujcev, med njimi ni Slovencev



Turški notranji minister Suleyman Soylu je povedal, da so identificirali 21 smrtnih žrtev napada in da je bilo med njimi 16 tujcev in pet Turkov.

Ministrica za družino Fatma Betül Sayan Kaya je pojasnila, da so tujci večinoma iz arabskih držav - Savdske Arabije, Maroka, Libanona in Libije. Števila žrtev po posameznih državah ni sporočila, je poročala turška državna tiskovna agencija Anadolu.

Kako so dogodke opisale priče krvavega napada?

Jordanija je potrdila, da so bili ubiti trije jordanski državljani, Tunizija pa, da sta med žrtvami dva njena državljana. Izrael je potrdil, da je bila v napadu ubita ena Izraelka, ena pa ranjena. Iz Pariza so sporočili, da je bila ubita francosko-tunizijska državljanka in njen mož Tunizijec. Ranjeni so bili trije Francozi. V New Delhiju so potrdili smrt dveh Indijcev, v Savdski Arabiji pa petih Savdijcev. Ranjenih jih je bilo deset. Ubit je bil tudi belgijsko-turški državljan.

Kot so pojasnili na ministrstvu za zunanje zadeve, med žrtvami napada po prvih podatkih ni slovenskih državljanov.

Napadalec je še vedno na begu

Ob novoletnih praznovanjih je bila varnost v mestu okrepljena - zanjo naj bi po poročanju medijev skrbelo 17.000 policistov. So bili pa ti vidno okrepljeni drugod, na glavnem trgu Taksim in aveniji Istiklal Caddesi.

Notranji minister je dal tudi vedeti, da je napadalec še vedno na prostosti. "Iskanje terorista se nadaljuje. Upam, da ga bomo kmalu ujeli," je dejal. Kot je dodal, prve ugotovitve kažejo, da je imel puško skrito pod plaščem. Klub je zapustil preoblečen v druga oblačila.

Premier Binali Yildrim je dejal, da si oblasti intenzivno prizadevajo ugotoviti identiteto napadalca in da poteka obsežna iskalna akcija. Ocenil je, da je "oboroženi terorist" morda orožje pustil v klubu in se nato pomešal med množico, ki je bežala iz kluba. "Vse možnosti preučujemo," je dodal. Poudaril je, da terorizem ne bo prestrašil in uničil Turčije.

Erdogan: Cilj napada v Istanbulu ustvariti kaos v Turčiji

Turški pravosodni minister Bekir Bozdag je na Twitterju današnji napad označil za "zloben in izdajalski napad na Turčijo, njeno svobodo in enotnost ter na vse Turke". Zagotovil je, da bodo nadaljevali boj proti terorizmu.

Po nekaterih podatkih so v klubu Reina pred desetimi dnevi dobili obvestilo, da so lahko tarča napada. Kljub temu je tam najdaljšo noč v letu praznovalo veliko predstavnikov sekularne turške elite in tudi precej tujcev.

"S temi ostudnimi namernimi napadi na mir in civiliste želijo uničiti moralo in povzročiti kaos v naši državi," pa je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan zapisal v izjavi, ki so jo objavili na njegovi spletni strani.

Zagotovil je, da bo Turčija nadaljevala boj proti terorizmu. "Turčija je odločena nadaljevati boj za končanje terorizma in je pripravljena storiti vse, kar je potrebno, za zagotovitev varnosti svojim državljanom in miru v regiji."

Dejal je še, da bo Turčija v boju proti terorističnim organizacijam in državam, ki jih podpirajo, uporabila vsa sredstva – vojaška, gospodarska in politična.

Istanbul, pa tudi Turčija, so bili v zadnjem letu večkrat tarča terorističnih napadov, odgovornost za katere so prevzeli kurdski skrajneži ali džihadistična Islamska država. Nazadnje je bilo pred tremi tedni v Istanbulu v napadu dveh samomorilskih napadalcev pred nogometnim stadionom v isti četrti Bešiktaš ubitih 40 ljudi. Pred manj kot dvema tednoma pa je na odprtju razstave policist v civilu ubil ruskega veleposlanika v Ankari zaradi ruskega ravnanja v Siriji.

Slovenija napad obsoja

Napad so že obsodili v Beli hiši in znova potrdili podporo ZDA Turčiji v boju proti terorizmu. "Naše misli so z žrtvami in njihovimi najdražjimi. Še naprej bodo delali na tem, da bomo preprečili tovrstne tragedije," pa je tvitnila visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini.

Premier Miro Cerar je na Twitterju obsodil napad v Istanbulu. "Globoko sem zgrožen zaradi brutalnega napada v Istanbulu. Moje misli so z žrtvami in njihovimi bližnjimi," je zapisal v angleščini.

Tudi zunanje ministrstvo se je v angleščini odzvalo na Twitterju. "Žalostni smo, da leto 2017 začenjamo s tvitom z izrazom sožalja. Naše misli so z žrtvami napada v Istanbulu in njihovimi bližnjimi," so zapisali.