V Nemčiji denarne nagrade za migrante, ki se prostovoljno vrnejo domov

Če se do konca februarja prosilci za azil, ki so jih zavrnili, odločijo, da se prostovoljno vrnejo v domovino, jim nemška vlada obljublja enkratno finančno pomoč. (Foto: AP)

Potem ko so se izgoni zavrnjenih prosilcev za azil izkazali za zapletene in počasne, želi nemška vlada tiste migrante, katerih prošnje za azil so bile zavrnjene, z denarnimi vzpodbudami prepričati, da naj se v svoje domovine vrnejo po lastni volji. To je v pogovoru za današnjo izdajo najbolj branega nemškega dnevnika Bild, ki je o tem sicer prvi poročal, potrdil Thomas de Maiziere.

Obenem je spomnil, da Nemčija zavrnjenim prosilcem za azil in drugim pri vrnitvi v njihovi države izvora že leta pomaga z denarjem – med drugim jim krije stroške, povezane s samim potovanjem in s ponovnim začetkom življenja v domovini. Poleg tega pa lahko zdaj še dodatno prejmejo družine do 3000 evrov in posamezniki do 1000 evrov, če se za prostovoljno vrnitev odločijo do konca februarja.

"Če se prostovoljno odločiš vrniti do konca februarja, lahko poleg pomoči za nov začetek prejmeš tudi denar za stroške stanovanja za prvih 12 mesecev v domovini," je pojasnil minister. Šlo naj bi za povrnitev stroškov za najemnino, gradnjo ali obnovo domov in celo za osnovno stanovanjsko opremo za npr. kuhinjo in kopalnico. Program se imenuje Tvoja država. Tvoja prihodnost. Zdaj!

Deportacije Sircev v domovino za zdaj ne pridejo v poštev

Notranja ministra nemških zveznih dežel Bavarske in Saške, ki pripadata vladajoči konservativni uniji CDU in CSU, sta sicer nedavno prišla na dan s predlogom, da bi bilo treba prihodnje leto znova začeti tudi deportacije Sircev. Deželni notranji ministri naj bi o tem razpravljali na srečanju prihodnji teden v Leipzigu. A tako v strankah SPD, Zeleni in Levica kot tudi mnogi v sami CDU so te načrte že ostro kritizirali.

Vodja CDU/CSU v bundestagu Volker Kauder je zatrdil, da deportacije ljudi v Sirijo glede na varnostno situacijo v tej državi zanj zaenkrat ne pridejo v poštev, da je pa treba situacijo nenehno na novo ocenjevati.

Proti predlogu se je danes za Bild izrekel tudi vodja urada kanclerke Angele Merkel, ki usklajuje aktivnosti vlade v zvezi z migranti in begunci, Peter Altmeier. Kot je poudaril, državljanske vojne v Siriji še ni konec in režim Bašarja al Asada, pred katerim so ljudje zbežali, ostaja na oblasti. Medtem ko je vračanje ljudi v Irak po njegovem mnenju že mogoče, to za Sirijo ni mogoče reči.