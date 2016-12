V Nemčiji prijeli osumljenca zaradi priprave napada na nakupovalno središče

Posebne policijske enote so v mestu Duisburg na zahodu Nemčije prijele dva brata zaradi suma, da sta pripravljala napad na nakupovalno središče v Oberhausnu, je danes sporočila policija. Gre za 28 in 31 let stara brata, ki sta bila rojena na Kosovu.

Policija je dodala, da sedaj intenzivno preiskujejo, kako daleč so bile priprave na napad in ali je bilo vpletenih še več ljudi.

Do aretacije prihaja medtem, ko policija nadaljuje iskanje 24-letnega Tunizijca Anisa Amrija, ki je glavni osumljeni za napad na božično tržnico v Berlinu v ponedeljek zvečer, v katerem je bilo ubitih 12 ljudi.

V Nemčiji in drugod po Evropi še vedno iščejo osumljenca za napad v Berlinu. (Foto: AP)

Tožilstvo je v četrtek potrdilo, da so v tovornjaku, s katerim je zapeljal v množico na sejmu, našli njegove prstne odtise in da je torej zelo verjetno napadalec. Tiralico za njim so razpisali že v sredo in ponudili 100.000 evrov nagrade za informacije, ki bi vodile do njegovega prijetja.

V večjih nemških so poostrili varnost na božičnih sejmih.

Fotogalerija (6)











Nemška kanclerka Angela Merkel je včeraj izrazila ponos ob mirnem odzivu nemške javnosti na najbolj smrtonosen napad t.i. Islamske države v Nemčiji, v katerem je bilo v ponedeljek na božičnem sejmu v Berlinu ubitih 12 ljudi.

Prepričana je, da bodo kos nalogi in izrazila upanje, da bodo kmalu prijeli osumljenega napadalca Amrija, ki naj bi v množico na sejmu zapeljal ukradeni poljski tovornjak.