V Nemčiji razkrinkali 500-člansko vlomilsko tolpo, katere "lovke" so segale tudi na Hrvaško

Münchenska policija je razkrinkala kriminalni klan, ki se je ukvarjal z vlamljanjem. Po oceni policije so člani združbe odgovorni za kar petino vseh vlomov v Nemčiji. Kriminalna hobotnica, kot jo je poimenovala policija, je imela lovke po vsej Evropi. Člani klana so bili med seboj večinoma sorodstveno povezani.

Slika je simbolična. (Foto: Thinkstock)

Preiskava se je začela januarja 2016 v Münchnu, ko so med poskusom vloma ujeli tri ženske, to pa je vodilo v aretacije na Hrvaškem, v Španiji in Nemčiji, poroča britanski BBC.

Mlade ženske kot "čebele delavke"

Kriminalist za boj proti organiziranim vlomom Reinhold Bergmann je v ponedeljek novinarjem dejal, da je tolpa delovala v številnih drugih državah, mlade ženske pa uporabljala kot "čebele delavke".

Aretirane ženske so pozornost policije pritegnile zaradi veščin in hitrosti vlamljanja. Ob aretaciji so trdile, da so najstnice, toda policija je odkrila, da so imele ponarejene dokumente, povezane pa so bile z združbo s Hrvaške. Policija je nato v Münchnu aretirala še 20 žensk, dva moška na zahodu Nemčije ter dve domnevni vodji na Hrvaškem. Še dva sta na begu, o aretacijah pa so poročali tudi iz Španije.

Združba je mlade ženske uporabljala, ker naj bi bile pri izvajanju vlomov bolj diskretne, hkrati pa naj bi imele manj možnosti, da jih obsodijo na zapor. Po besedah Bergmanna je združba z njimi celo "trgovala" in jih pošiljala na različne konce Evrope. "Niso imele druge izbire, kot da sodelujejo," je dejal Bergmann. Policija sicer meni, da gre za strogo hierarhično združbo, ki jo sestavlja okoli 500 članov.

Domnevni vodje naj bi živeli v Zagrebu

Natančno oceno škode, ki jo je klan povzročil z vlomi, je po navedbah nemške policije sicer nemogoče podati, ocenjujejo pa da gre za več milijonov evrov. Domnevni vodje naj bi živeli luksuznih vilah v Zagrebu. Hrvaška policija s katero so med preiskavo tesno sodelovali, je med aretacijami zasegla nakit ter več sto tisoč evrov gotovine.