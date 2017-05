FOTO in VIDEO: V neurju v ZDA 14 mrtvih – tudi dva otroka

Osrednji in jugovzhodni del ZDA je minuli konec tedna zajlo hudo neurje, ki je terjalo najmanj 14 življenj. Najhuje je bilo v Teksasu in Arkansasu, kjer so našteli skupno najmanj devet mrtvih, tornadi in močan veter pa zdaj grozijo tudi vzhodnemu območju države.

Ameriško zvezno državo Teksas je v soboto prizadelo več tornadov, ki so uničili številne domove, prevračali avtomobile in ruvali drevesa, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pri tem so umrli najmanj štirje ljudje, skoraj 50 ljudi je bilo poškodovanih, je novinarjem povedala Lou Ann Everett, županja mesta Canton, ki leži 95 kilometrov vzhodno od Dallasa.

V Arkansasu so doslej potrdili najmanj pet smrtnih žrtev, je sporočila predstavnica civilne zaščite. Iz Mississippija poročajo o dveh smrtnih žrtvah. Ena od teh je bil otrok, ki je umrl zaradi električnega udara v vodi.

V Missouriju so obilne padavine povzročile poplave in zahtevale najmanj dve življenji, od tega tudi 72-letne ženske, ki je umrla ujeta v avtomobilu, ki so ga odnesle poplavne vode.

V Tennesseeju je po navedbah policije umrla dveletna deklica, ki je podlegla poškodbam, potem ko se je nanjo zaradi močnega vetra prevrnil nogometni gol.

V nekaterih zveznih državah razglasili izredne razmere

Guvernerji Missourija, Arkansasa in Oklahome so razglasili izredne razmere, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Hude poplave so po podatkih nacionalne meteorološke agencije (NSW) v nedeljo zvečer grozile še ponekod v vzhodni Oklahomi, delih severnega Arkansasa, Missourija, Illinoisa in Indiane.

Oblasti so opozorile, da bi lahko močne nevihte s silovitim vetrom, točo in tornadi danes prizadele zvezne države osrednjega dela ZDA ob Atlantski obali in severovzhod države.