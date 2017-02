FOTO: V New Orleansu voznik, ki naj bi bil močno pijan, zapeljal v množico

Nesreča se je zgodila na eno najbolj obiskanih noči v času festivala Mardi Gras, ko je na ulicah New Orleansa na tisoče ljudi. Poltovornjak je najprej zadel tri druga vozila in kamion, preden je zapeljal med pešce, je pojasnila policija v New Orleansu.

Voznika, ki je zapeljal v množico, so aretirali. "Sumimo, da je bil osumljenec močno vinjen," je dejal policijski načelnik Michael Harrison.

Župan New Orleansa Mitch Landrieu je dejal, da zaenkrat nič ne kaže na teroristično dejanje.

"Naše misli in molitve so z žrtvami, ki jih je ob poti parade danes ranil pijani voznik," je Landrieu zapisal na spletnem družbenem omrežju Twitter.

V bolnišnico so odpeljali 21 ljudi, vključno s policistko. Pet ranjenih naj bi bilo v kritičnem stanju, a nihče ni v smrtni nevarnosti. Še sedmim so pomoč nudili na kraju nesreče. Žrtve so različne starosti, od treh ali štirih let do odraslih, še navajajo oblasti.