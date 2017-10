Več mrtvih v incidentu na Manhattnu: policija osumljenca že prijela

Na Manhattnu so po poročanju tujih medijev odjeknili streli. Policija je osumljenca že prijela.

Po navedbah medijev in prič na družbenih omrežjih je voznik zapeljal v kolesarje na kolesarski stezi, potem naj bi začel streljati. Priče navajajo tudi, da se je terenski avtomobil nato zaletel v šolski avtobus.

Policija je za zdaj potrdila, da so se odzvali na poročila o streljanju in da so prijeli eno osebo. Hkrati so pozvali ljudi, naj se temu delu New Yorka začasno izogibajo.

Umrlo naj bi najmanj šest oseb, navaja CNN.