FOTO in VIDEO: Ob vstopu v 2017 svetovne prestolnice razsvetlili ognjemeti

Svet je vstopil v leto 2017. Prvi so se ob 11. uri po srednjeevropskem času novega leta razveselili na tihomorskih otočjih Kiribati, Tonga in Samoa. 15 minut kasneje pa so v leto 2017 vstopili tudi na novozelandskem otočju Chatham Islands.

Ob 12. uri po srednjeevropskem času je ognjemet razsvetlil nebo nad Aucklandom v Novi Zelandiji, kjer so rakete poletele s 300 metrov visokega stolp Sky Tower, glasbo pa je vrtel sin nekdanjega novozelandskega premierja Max Key. Za nekaj minut je bilo razsvetljeno tudi nebo v prestolnici Wellington. Uro pozneje so med drugim v novo leto vstopili na nekaterih območjih Rusije, ob 14. uri po srednjeevropskem času pa še v Avstraliji.

Na obali v Sydneyju okoli milijon ljudi

Letos smo v novo leto vstopili s sekundnim zamikom.

Znameniti ognjemet s pristaniškega mostu v Sydneyju s 100.000 kosi pirotehnike, ki je organizatorje stala 4,8 milijona evrov, je pospremilo okoli milijon ljudi.

Že ob 21. po lokalnem času je nebo razsvetlil vijoličen ognjemet za otroke, ki so ga v spomin na letos preminulega ameriškega glasbenika Princa spustili ob pesmi Purple Rain.

Več sto obiskovalcev je na najbolj zaželene razglede na obali avstralske prestolnice čakalo že ponoči, ko so v čakalni vrsti kar prespali. V drugih predelih sydneyjskega pristanišča pa so šotore začeli postavljati že v petek.

Sydneyjska policija je ob pripravah na praznovanje zagotovila, da ni groženj terorističnih napadov na praznovanja. Kljub temu pa so poti, ki vodijo do območij za pešce, zablokirali z avtobusi.

Ognjemet na obali v Sydneyu je opazovalo milijon ljudi. (Foto: AP)

Na Kitajskem in Japonskem v novo leto bolj mirno in brez velikih ognjemetov

V novo leto so ob 16. uri po našem času vstopili tudi na Japonskem in Južni Koreji. Uro kasneje pa še v Pekingu, na Kitajskem, v Hong Kongu in Severni Koreji. V japonski prestolnici Tokio so namesto pirotehnike v zrak spustili bele balone.

Novo leto se je začelo tudi na Filipinih, v delih Indonezije in Mongolije, na Tajvanu, v Singapurju in na vzhodu Rusije.

Na Kitajskem so v novo leto vkorakali mirno in brez velikih ognjemetov. Silvestrovali so predvsem mladi v večjih mestih. V Pekingu zaradi gostega smoga številni niso zapuščali domov.

Zaradi varnostnih ukrepov na Kitajskem letos ni bilo velikih silvestrovanj, oblasti pa so ljudem svetovale, naj se izogibajo množicam. Pred dvema letoma je v paniki, ki je izbruhnila na obalni promenadi v Šanghaju, umrlo 36 ljudi. Kitajsko novo leto, ki ga praznujejo precej bučneje, se bo sicer začelo 28. januarja.

Okrepljena varnost

V številnih mestih so ob praznovanjih okrepili varnost ob koncu leta, v katerem so med drugim napadalci skrajne Islamske države s tovornjaki zapeljali v množico ljudi v francoski Nici in nemški prestolnici Berlin in ubili več deset ljudi.

V Londonu, New Yorku, Parizu, Berlinu je bilo nameščenih dodatnih več tisoč policistov.

V New York, kjer se je na Times Squareu zbralo okoli milijon ljudi, je za varnost skrbelo 7000 policistov, območje, kot tudi na več drugih strateških mestih po mestu, pa so zavarovali tudi s smetarskimi tovornjaki, da ne bi prišlo do napada na množico.

Trump: Veselim se čudovitemu in uspešnemu 2017

Zbrana množica se je tako kot vsako leto odzvala z vzkliki radosti in poljubi, ko so ob polnoči tradicionalno spustili kristalno kroglo. Nebo je razsvetlil ognjemet, zaslišal se je Frank Sinatra z njegovo pesmijo "New York, New York".

Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump je ob polnoči Američanom na Twitterju čestital. "Veselim se čudovitemu in uspešnemu 2017," je zapisal.

Pariz z velikim napisom "Dobrodošli", v Berlinčani se niso pustili prestrašiti

Okrepljena varnost ni zmanjšala veselja in praznovanja niti v Parizu. Okoli pol milijona ljudi se je zgrnilo na Elizejske poljane, kjer je bil slavolok zmage barvito osvetljen z napisom Dobrodošli v več deset jezikih.

Tudi Berlinčanov ni ustrašil nedavni napad na božični sejem s tovornjakom, v katerem je bilo ubitih 12 ljudi, saj so se udeležili številnih koncertov, preden so se zbrali na ogledu ognjemeta.

V Londonu za varnost skrbelo 3.000 policistov, postavili betonske ovire

V središču Londona, kjer je za varnost skrbelo okoli 3000 policistov, je novo leto pričakalo več sto tisoč ljudi. Vstop v novo leto je zaznamoval ognjemet z londonskega očesa, ki so ga sprožili, ko je ura na Big Benu odbila polnoč.

Tako kot v francoski prestolnici so tudi v Londonu postavili betonske ovire, s katerimi so želeli množice ljudi obvarovati pred morebitnim napadom. Po celotni Franciji, kjer je bilo v letošnjem napadu s tovornjakom v Nici ubitih 86 ljudi, je sicer ob prazničnem koncu tedna na ulicah 96.000 pripadnikov varnostnih sil.