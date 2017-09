VIDEO: V Romuniji pet mrtvih zaradi neurja, poškodovani tudi v Srbiji, na Hrvaškem znova težave zaradi poplav

Oblino deževje znova povzroča težave na sosednjem Hrvaškem. Najbolj kritično je v Ogulinu, kjer je reka Dobra močno narasla. Nekatere ceste so povsem zaprte, ulice so poplavljene, voda prodira v stanovanjske hiše.

V Ogulin je prispel tudi hrvaški premier Andrej Plenković, spremljata ga obrambni minister Davor Božinović in minister za okolje Tomislav Ćorić. Vladni vrh se je udeležil kriznega štaba. General Damir Krstičević je po sestanku dejal, da je na poti v Ogulin 100 vojakov, ki bodo pomagali pri polnjenju vreč s peskom in prečrpavanju vode.

Na območju Beograda zaradi neurja več poškodovanih

Obilno deževje, ki je ta vikend zajelo tudi Slovenijo, povzroča številne težave tudi pri nas. Voda zaliva kleti, sprožajo se plazovi, poplavljajo tudi reke.

Na območju Beograda je bilo zaradi neurja poškodovanih več ljudi, a k sreči nihče ni utrpel hujših poškodb, so za srbske medije sporočili s tamkajšnje urgence. Medicinske ekipe so posredovale v naseljih Borča, Novi Beograd in Zemun.

V naselju Borča v Beogradu se je poškodoval petletni deček, ko mu je veja padla na glavo. Odpeljali so ga v bolnišnico, a njegovo stanje je stabilno. Nek moški je poškodbe utrpel, ko ga je zaradi močnega vetra udarilo okno. Ena oseba pa je bila poškodovana, ko ji je ob močnem sunku vetra ograja padla na hrbet, še ena oseba pa je zdravniško pomoč potrebovala, ker ga je zadela odlomljena veja.

Kako močan veter je pihal v Borči, kaže tale posnetek:

Za kratek čas je bil moten tudi promet na beograjskem letališču, en let so morali preusmeriti na letališče v Sofiji. Ostala letala so imela zamude, največ do 40 minut.

Močan veter, ki je zajel območje Šabca, pa je povzročil veliko škodo na kmetijskih pridelkih in tudi stanovanjskih objektih. Stavba v središču mesta je v minuti ostala povsem brez strehe. Podobno se je zgodilo tudi v nekaterih bližnjih vaseh, kjer je veter odnašal celotne strešne konstrukcije. Del mesta je ostal brez elektrike.

Najmanj pet mrtvih v neurju v Romuniji

Hudo neurje je prizadelo tudi zahod Romunije. Oblasti pravijo, da je umrlo najmanj pet ljudi, vsaj še 30 pa jih je bilo ranjenih. Nevihto so spremljali vetrovi do 100 kilometrov na uro.

V kraju Timiroara je ena oseba umrla, ko je nanjo padel oglasni pano. Podrobnosti o tem, kako so umrle in bile ranjene druge osebe, za zdaj še ni.

Viharni veter je ruval drevesa in potrgal električno napeljavo, tako da je veliko gospodinjstev ostalo brez elektrike. Oblasti so ljudi pozvale, naj ostanejo doma ali se zatečejo nekam na varno.