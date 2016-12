V Pakistanu zaradi zastrupitve z alkoholom 24 mrtvih

V Pakistanu je na božični večer zaradi zaužitja strupene alkoholne pijače umrlo 24 ljudi, večinoma kristjanov, več deset pa jih je zbolelo. Gre za zadnji primer zastrupitve z alkoholom v tej konservativni muslimanski državi. Do incidenta je prišlo v krščanskem naselju Toba Tek Singh, ki leži 338 kilometrov južno od Islamabada.

"Po zadnjih podatkih je zaradi zaužitja strupene alkoholne pijače, ki so jo na božični večer skuhali prebivalci v Mubarakabadu Basti, umrlo 24 ljudi, od tega 22 kristjanov in dva muslimana," je povedal predstavnik lokalnih oblasti Imran Atif. Kot je še pojasnil, je zaradi zaužitja zbolelo najmanj 60 ljudi.

Prodaja alkohola in njegovo uživanje je v Pakistanu za muslimane prepovedano, za manjšine in tujce pa strogo nadzorovano. (Foto: Thinkstock)

Čeprav v Pakistanu obstajajo lokalne pivovarne, je prodaja alkohola in njegovo uživanje prepovedano za muslimane in strogo nadzorovano za manjšine in tujce. Medtem ko bogati Pakistanci kupujejo pretihotapljen tuj alkohol po močno napihnjenih cenah, se revni pogosto zatekajo ko domačim zvarkom, ki vsebujejo metanol, najpogosteje uporabljen v hladilnih tekočinah in gorivu.

Že oktobra je v provinci Punjabi zaradi zaužitja strupenega alkohola na neki zabavi umrlo 11 kristjanov.