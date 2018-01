V Peruju preštevajo žrtve, po tem, ko ga je stresel močan potres

Epicenter potresa je bil 124 kilometrov jugozahodno od mesta Puquio, 36 kilometrov pod morjem. (Foto: AP)

Peru je ob 4.20 po krajevnem času stresel potres z magnitudo 7,3, je sporočil ameriški geološki inštitut. Po najnovejših podatkih sta pri tem umrla najmanj dva človeka v regiji Arequipa južno od prestolnice Lima, 65 je ranjenih. Oblasti so umaknile sprva izdano opozorilo pred cunamijem.

Na eno od žrtev je v mestu Yauca padla skala, druga pa je umrla v zrušenju hiše v kraju Bella Union, so sporočili iz perujske civilne zaščite.

V nekaterih krajih se je porušilo več hiš. (Foto: AP)

Žarišče potresa je bilo na globini 36 kilometrov pod morjem, 124 kilometrov jugozahodno od mesta Puquio. Zemlja se je močno stresla, ko so ljudje še spali. Številni so se zbudili in zbežali na ulice, predvsem na območju Arequipe, tresenje tal pa so močno čutili tudi v približno 500 kilometrov oddaljenem glavnem mestu.

V nekaterih obalnih krajih, med drugim v Lomasu, ki leži le 26 kilometrov od žarišča potresa, se je porušilo več hiš.

Peru, ki ga bo v četrtek obiskal papež Frančišek, leži na potresno zelo aktivnem območju.