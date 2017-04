V plazovih več kot 110 mrtvih, število še narašča. Kolumbijski guverner: Pogrešamo še več sto družin

Zemeljski plazovi, ki jih je sprožilo obilno deževje, so na jugu Kolumbije zahtevali več kot 110 življenj, več kot 170 ljudi je poškodovanih, so sporočile oblasti. Guverner okrožja Putumayo je sporočil, da pogrešajo še več sto družin in da so uničene celotne soseske.