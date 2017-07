Na plaži v Hurgadi do smrti zabodel dve ukrajinski turistki, ranil je še tri Srbkinje in Poljakinjo

Napad se je zgodil v turistično oblegani Hurgadi. (Foto: AP)

Egiptovsko notranje ministrstvo je sporočilo, da je neznani napadalec v počitniškem naselju v Hurgadi zabodel šest turistk. Dve državljanki Ukrajine sta poškodbam podlegli, je sporočila tamkajšnja policija.

Napadalca so na kraju prijeli, motiv za njegovo dejanje še ni znan. Egiptovsko ministrstvo za notranje zadeve je še sporočilo, da je napadalec priplaval do plaže, kjer je potegnil nož in začel zabadati mimoidoče. Med ranjenimi naj bi bile tri Srbkinje in državljanka Poljske.

Hurgada je sicer eno najbolj znanih letovišč v Egiptu, še posebej je priljubljena med potapljači.

To ni prvi napad z nožem v omenjenem počitniškem naselju. Januarja lani sta v hotelu Bella Vista dva z noži oborožena in z razstrelivom opasana moška napadla turiste. Ranila sta tri osebe: dva Avstrijca in enega Šveda. Smrtnih žrtev takrat ni bilo. Napad sta izvedla napadalca, simpatizerja skrajne skupine Islamska država.