V Portoriku popustil jez: evakuirali več kot 70.000 ljudi 

V Portoriku je ob divjanju orkana Maria deloma popustil jez, kar povzroča ''izjemno nevarne'' poplave. Meteorološka agencija je sporočila, da načet jez Guajataca predstavlja ''smrtno nevarnost''. Več kot 70.000 ljudi na območju Isabela in Quebradillas so začasno izselili.

Orkan Maria, zaradi katerega je otok ostal brez elektrike, je do zdaj v Portoriku zahteval najmanj 13 ljudi, skupno je v regiji umrlo okoli 30 ljudi.

Upravljavci z jezom na severozahodu otoka so sporočili, da so prve razpoke opazili okoli 14.10 po lokalnem času. Nemudoma so izdali opozorila pred poplavami, ljudem so svetovali, naj se umaknejo na višja območja. Prebivalcem v neposredni bližini jeza so poslali avtobuse. K sreči je voda v zajezenem jezeru nekoliko upadla in tako zmanjšala pritisk.

Guverner Portorika Ricardo Rossello je Mario označil za najhujši orkan v stoletju. Dodal je, da bodo najverjetneje potrebovali mesece, da bodo vsem prebivalcem omogočili elektriko. Ameriškemu teritoriju je predsednik ZDA Donald Trump obljubil, da jih bo obiskal, za zdaj še ni razglasil naravne katastrofe, je pa omogočil zvezno pomoč.

Maria, ki je zdaj orkan tretje stopnje, je nato pot nadaljevala po otokih Turks in Caicos, ta konec tedna naj bi udarila po Bahamih. To je že drugi orkan v zelo kratkem času, ki je divjal po Karibih, prvi je bil Irma.

Orkan Maria je opustošila tudi otok Dominika, tam je umrlo 15 ljudi, še 20 jih pogrešajo.