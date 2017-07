V porušeni stanovanjski stavbi v bližini Neaplja osem mrtvih, med njimi tudi osemletni deček

Reševalci in gasilci, ki so vso noč kopali med ruševinami v petek porušene stanovanjske stavbe v bližini Neaplja, so po poročanju italijanskih medijev potrdili osem smrtnih žrtev. Sedem so jih že potegnili izpod ruševin.

Med mrtvimi so člani dveh družin, tudi osemletni deček, in upokojenka. Večina prebivalcev je med nesrečo še spala. Iz stavbe se je uspelo pravočasno rešiti materi z otroki, prav tako so rešili psa, ki je bil sam v stanovanju.

(Foto: APTN Video)

Petnadstropna stanovanjska zgradba, ki je stala ob železniški progi, se je v kraju Torre Annunziata v južnem predmestju Neaplja porušila v petek okoli 6.30. Vzrok nesreče še ni znan in ga preiskujejo.

Sosedje so povedali, da predtem ni bilo slišati nobene eksplozije, zgolj hrup, ki je nastal ob zrušitvi stavbe. Nekateri so tudi navedli, da je tik pred nesrečo mimo peljal tovorni vlak, drugi pa, da so v stanovanjski stavbi v nižjih nadstropjih potekala obnovitvena dela.

Z italijanskih železnic so sporočili, da vibracije mimoidočih vlakov nimajo nobenega vpliva na stabilnost objektov. So pa po nesreči začasno prekinili železniški promet.