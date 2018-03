Zgorela klinika v Bakuju, umrlo najmanj 25 ljudi

Na kliniki za zdravljenje odvisnikov od mamil v azerbajdžanski prestolnici Baku je okoli 6. ure zjutraj po lokalnem času izbruhnil požar, v katerem je umrlo najmanj 25 ljudi, so sporočile oblasti.

Požar so gasili kar tri ure. Po prvih ugotovitvah sumijo, da je požar povzročil kratek stik. Klinika se namreč nahaja v dotrajani leseni stavbi.

Ministrstvo za zdravje je sporočilo, da so iz stavbe evakuirali okoli 200 bolnikov in osebja, 34 ljudi pa so morali iz goreče stavbe reševati. Tri osebe so odpeljali v bolnišnico.

Požar je izbruhnil na oddelku, kjer so bolniki priklenjeni na posteljo.

Na kraj požara je že prispelo več predstavnikov vlade.