V Pragi se je zrušil most za pešce, štiri osebe odpeljali v bolnišnico

V Pragi se je v Vltavo zrušil več kot 250 metrov dolg most za pešce, pri čemer so bile poškodovane štiri osebe. Prepeljali so jih v bolnišnico, kjer so 60-letnika dali v umetno komo, hudo poškodovana je tudi 63-letnica. Dva 34-letnika sta utrpela lažje poškodbe.

Gasilci s pomočjo helikopterja in potapljačev iščejo morebitne druge udeležence nesreče. Ladijski promet na tem območju so začasno ustavili.

Most se je prelomil zgodaj popoldne, o čemer so pristojne nemudoma obvestili mimoidoči. Del mostu se je že zrušil v reko, del pa je močno poškodovan. Na prizorišče so poklicali statika.

Most, katerega nosilno konstrukcijo so postavili leta 1984, povezuje severni del Prage Troja, kjer sta botanični in živalski vrt, s tako imenovanim cesarskim otokom. Tri metre široka betonska sprehajalna površina je na nosilno konstrukcijo pritrjena z jeklenicami.

Vzrok nesreče še ni znan in ga bo lahko pojasnil šele statik. Po poročanju nekaterih medijev je prav v času nesreče na mostu potekal redni nadzor z meritvami. Praški mestni svet je že sklical izredno sejo.