V prebavilih severnokorejskega vojaka našli ogromno število parazitov 

V prebavilih vojaka so našli številne parazite. (Foto: Thinkstock)

V prebavilih severnokorejskega vojaka, ki so ga med begom čez mejo ustrelili, so našli ogromno število parazitov, je povedal njegov zdravnik. Iz tega je razvidno, da zdravstveno stanje ljudi v tej izolirani državi najverjetneje ni dobro. Kaže tako na slabo prehrano kot slabo higieno.

Prebežnik je v ponedeljek prečkal demilitarizirano območje, a so ga severnokorejski obmejni policisti večkrat opazili in ustrelili. Zdravniki so sporočili, da je vojak stabilen, a da ''ogromno število'' parazitov onemogoča hitro zdravljenje, saj paraziti povzročajo vnetja ran.

''Nikoli še nisem videl česa takega v svoji 20 letni karieri,'' je dejal južnokorejski zdravnik Lee Cook-jong in dodal, da so iz prebavil pacienta potegnili tudi 27-centimetrsko glisto.

Ljudje parazite dobijo prek uživanja okužene hrane, pika insektov ali pa paraziti v telo preidejo preko kože. V tem primeru je najverjetnejši prvi scenarij. BBC navaja, da v Severni Koreji še vedno uporabljajo človeške izločke za gnojenje njiv in tako je lahko krog hitro sklenjen, če posamezniki pojedo neprekuhano zelenjavo.

Kaj zdravstveno stanje vojaka pove o življenju v Severni Koreji?

Severna Koreja je revna država in kot taka se spopada s hudimi zdravstvenimi problemu, je za BBC povedal Andrei Lankov iz seulske univerze Kookmin. Leta 2015 so v Južni Koreji opravili študijo zdravstvenega stanja prebeglih Severnokorejcev. Ugotovili so veliko višje stopnje okuženosti s hepatitisom B, C, tuberkulozo in paraziti v primerjavi s Južnokorejci.

Paraziti, še posebej gliste, so nadloga številnih revnejših držav, a nanje niso imune niti razvite države, v katerih je v prehrano vključena nekuhana zelenjava pridelana na njivah gnojenih z gnojem.